El exministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, confirmó que no votará a Javier Milei en el balotaje de estas elecciones 2023 que se celebrarán el próximo 19 de noviembre y afirmó: «Probé la droga del antikirchnerismo rabioso, pero un día la dejé».

Asimismo, contó que «una de las dirigentes más importantes PRO se comunicó básicamente para insultarme» después de que anunció que no votaría a Milei. ¿Será Patricia Bullrich? En declaraciones a Radio Con Vos Avelluto calificó de «antidemocrática» la idea de Patricia Bullrich de «terminar con el kirchnerismo» y tildó de «nefasto» el spot de las PASO: «Pensé a quién le podía escribir para saber si siempre fuimos así».

Avelluto consideró que Patricia Bullrich fue «una pésima candidata» presidencial y señaló que al expresar públicamente el apoyo al libertario Javier Milei para el balotaje «se abandonaron los valores del PRO».

“La conferencia de Patricia Bullrich me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años», señaló Avelluto en una entrevista para Radio con Vos, respecto de las declaraciones que dio Bullrich el miércoles, donde apoyó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El periodista señaló: «Pensé durante la campaña electoral que nosotros estábamos en contra de Milei y fue lo que se dijo, de manera tal que tomé la decisión de actuar en base a mis convicciones y votar en blanco. Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones».

En ese sentido, recordó: «Yo tengo convicciones desde muy chiquito, era adolescente durante el gobierno militar. Acabo de leer que el (exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad, Jorge) ‘Tigre’ Acosta apoya esta fórmula, yo no puedo estar ahí. Reivindicar la dictadura es un límite».