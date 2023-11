«Hay riesgo de puestos de trabajo», dijo Miler

(ADN). – Damián Miler, titular de la UOCRA y la CGT Atlántica, dijo que el gobierno futuro de Javier Milei, «pone en riesgo unos 200.000 puestos de la construcción en el país», al suspenderse la obra pública y que «hay preocupación» en los trabajadores.

Indicó que la actividad privada no reemplazará a la obra pública, porque no construirá escuelas, universidades ni viviendas para los trabajadores y que «la obra pública no será reemplazada por la obra privada» y puso como ejemplos a la obra de la Terminal de Omnibus de Viedma, la continuación de la avenida Perón o finalizar la planta de saneamiento.