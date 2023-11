Disputa por la boleta única de papel en Cipolletti

(ADN).- El debate por la inclusión en el sistema electoral cipoleño de la boleta única de papel se elevó de tono, a partir de la denuncia pública de la concejal del PRO, Flavia Boschi, que apunta contra Juntos Somos Río Negro por evitar la inclusión del proyecto en comisiones y así frenar su tratamiento en el Concejo.

“La boleta única de papel es una herramienta imprescindible, lo vimos en las elecciones pasadas. No podemos seguir votando como lo hacemos en la actualidad” alentó Boschi, quien lamentó que no se haya incluido su iniciativa en la orden del día.

La concejal recordó que “con la excusa de ‘no confundir a los vecinos en las elecciones’ y la palabra de que después de la primera vuelta electoral lo íbamos a abordar» el tema se fue dilatando, «pero me llegó la invitación a la próxima comisión de Gobierno que preside la concejala Lorena Yensen y el proyecto no está en el orden del día”, se quejó.

Boschi dijo que “es la primera vez que me siento burlada en los cuatro años que llevo como funcionaria pública, pero hasta acá llegué. Que los vecinos sepan que JSRN no quiere que salga la ordenanza. Que los cipoleños se enteren de que quizás no es mi compañera del cuerpo la que bloquea su tratamiento, sino que responde a los intereses de algunos que forman parte del partido oficialista”, sostuvo.