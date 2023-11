Carrió se fue a Uruguay para no votar en el balotaje

Elisa Carrió se despegó completamente del proceso electoral argentino y se fue a Uruguay a pasar el fin de semana para no tener la obligación de votar.

La líder de la Coalición Cívica fue vista (fotos) en la terminal fluvial de una de las empresas que hace el trayecto Buenos Aires-Colonia.

La ex diputada pasará el fin de semana en el país vecino y no estará para votar, en línea por su estrategia de no inclinarse ni por Javier Milei ni por Sergio Massa.

Según supo LPO, Carrió también está llamando a sus amigos y a todos les recomienda que aprovechen el fin de semana largo y se vayan de viaje para no votar

La Coalición Cívica fue la primera fuerza de Juntos por el Cambio en expresar su neutralidad de cara al ballotage y Carrió fue muy dura con la decisión de Mauricio Macri de apoyar a Milei.

«Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio», disparó Lilita. «Su lado oscuro le ganó», agregó la dirigente.