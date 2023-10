Massa es la figura racional para salir de la grieta

(ADN). – “Sergio Masa es la figura racional que nos puede hacer imaginar salir de la grieta”, señaló la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, al reiterar en una entrevista periodística su apoyo al candidato de Unión por la Patria.

Dijo también que Massa “tiene esa capacidad de gestión y de transversalidad de representarnos a todos” y destacó que, a 40 años de la vuelta a la democracia, “hay que sostener la reivindicación de los derechos de la ciudadanía, como la reivindicación de Malvinas”.

Ante las elecciones de segunda vuelta, Arabela Carreras respondió ante una pregunta que “siempre he votado en positivo, nunca he impugnado mi voto y la neutralidad no es mi característica” y agregó que “participo de un partido provincial que nunca ha adherido a ninguna de las estructuras nacionales y por eso hoy está pensando su voto”.

“Argentina está hoy está en oportunidad de superar la grieta de lograr una oportunidad nacional lo mas amplia posible y consciente de que hay muchos problemas y que la agenda es incesante para cualquiera que asuma la responsabilidad de conducir el país”, sostuvo la gobernadora Carreras