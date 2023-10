La Legislatura conmemoró los 40 años de democracia

(ADN).- En el marco de las actividades en conmemoración de los 40 años de democracia, se llevó a cabo en la Legislatura de Río Negro un conversatorio con la presencia de legisladores que en 1983 formaron parte del primer Parlamento provincial que se conformó con el regreso del país a la vida institucional.

El acto se desarrolló en el recinto de la Legislatura y contó con transmisión en directo por sus redes sociales. Fue presidido por el vicegobernador Alejandro Palmieri, e intervino el intendente de Viedma y vicegobernador electo, Pedro Pesatti.

En la oportunidad participaron los legisladores mandato cumplido Silvia Laguardia, Enrique Palmieri, Hugo Lastra, Jorge Cejas y Jorge Carrasco; el por entonces secretario parlamentario, Jacobo Abrameto; y los periodistas Omar Livigni y Juan Carlos Ferrari.

Cada protagonista tuvo unos minutos para exponer sobre dos ejes: “cómo vivieron los meses previos a la recuperación de la democracia” y “la vuelta de los partidos a la vida institucional”.

Ferrari y Livigni contaron como fue trabajar en periodismo durante la dictadura militar, y como desde el sector se acompañó para poder concretar a fines de 1983 la asunción de las nuevas autoridades constitucionales en la provincia.

Pesatti recordó que “venir a la Legislatura fue lo primero que hice en cuanto se pudo porque me gustaba escuchar, aprender y conocer. Cada vez que se reunía era como dar un paso más en la búsqueda de la consolidación del sistema democrático, que por entonces no tenía ninguna fortaleza”.

Lastra en un sentido discurso, advirtió que “después de 40 años todavía tenemos cuentas pendientes y heridas abiertas. Después de 40 años percibo que la democracia está en peligro, si consideramos que los partidos políticos son la base de un gobierno en democracia. Hoy veo con asombro y dolor que están destruyendo a esos partidos políticos”.

Jorge Carrasco mencionó que “dejábamos de lado nuestra familia para salir a transmitir la idea de que necesitábamos la libertad y la democracia. Es difícil explicarle estas cosas a la generación de hoy, por ejemplo, que la primer Legislatura fue la Legislatura militante, donde expresábamos ese sentimiento albergado durante mucho tiempo. Todos los días teníamos que cambiar o actualizar leyes, que estaban hechas por la dictadura”.

Cejas enfatizó que “el que más sufre cuando se corta la democracia es el Poder Legislativo. Y cuando se retomó hubo mucha gente que recurría aquí a pedir por sus propios derechos. Redactamos y sancionamos muchas leyes muy importantes para el funcionamiento de la Provincia”.

La legisladora Mandato Cumplido, Laguardia recordó como era ser mujer y ocupar una banca, “en ese momento no había cupo femenino. Ser una mujer en esa Legislatura no era fácil; pasábamos todo el día acá y me traían a mis hijas para poder amamantarlas. Esta Legislatura fue pionera en esas cosas. Una cosa que me marcó fue ser parte de la CONADEP provincial”.

Enrique Palmieri dijo que “vengo a homenajear a la democracia y a la política porque me siento un privilegiado. Hemos arriesgado la vida a cambio de un ideal. Soy un agradecido porque 80.000 personas me eligieron para venir acá. Otros no llegaron…los mataron”.

El encuentro fue cerrado por el vicegobernador Alejandro Palmieri, quien resaltó que “para que cada uno de nosotros pueda ser elegido hay una historia detrás, de valores compartidos y luchas para lograr el retorno a la democracia”.

Finalmente destacó “esa lucha compartida por diferentes partidos políticos, esos objetos comunes…luchar por algo más grande que uno mismo”.

Participaron de la actividad, el Ministro de Gobierno y Comunidad de la provincia, Mariano Ferrari, los legisladores Nancy Andaloro, Nicolás Rochas, Gaciela Valdebenito y Marcelo Szczygol, y familiares de los participantes.