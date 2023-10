Inauguraron obra de gas en Cervantes

(ADN).- La obra se realizó con financiamiento nacional gestionado por el senador Doñate y la intendenta Montanaro.

El Bloque de legisladores de Unidad Ciudadana (UC) destacó la inauguración de una importante obra de gas que beneficia a más de 200 familias del barrio Colonia Fátima de Cervantes. Los parlamentarios resaltaron el aporte económico realizado por el Gobierno Nacional, gracias a las gestiones que llevaron adelante el Senador Martín Doñate y la intendenta de la localidad, Claudia Montanaro.

La red de gas natural fue habilitada en el marco de los festejos por el 113° Aniversario de la ciudad. La oportunidad, sirvió también para anunciar a los cervantinos un aporte de parte de PAMI, de 14 millones de pesos, de asistencia en electrodomésticos, mano de obra y servicios de gasistas matriculados, para 25 familias de afiliados al organismo previsional, que residen en el mencionado barrio.

Del acto inaugural participó la legisladora de UC, Gabriela Abraham, quien consideró que “está obra cambiará para siempre la vida de más de 200 familias que residen en el barrio, además de llegar a todas las chacras, a la Escuela Primaria N° 31 y al Jardín de Infantes N° 102, ubicados sobre la traza del trayecto que recorre la red, desde la ciudad de General Roca hasta Cervantes”.

“Si el Estado Nacional no hubiese hecho esta inversión, la verdad es que la gente hoy no tendría el gas. Es un servicio que vienen esperando desde hace muchos años y que la Municipalidad no podía financiar con fondos propios por la magnitud de la misma”, agregó la legisladora.

Abraham expresó que los vecinos y vecinas están muy emocionados y agradecidos: “A veces es difícil transmitir la importancia que tiene para los pobladores de una localidad chica, que un Gobierno los priorice, esté presente y tenga una mirada justa y federalista. Por eso la concreción de los trabajos y la inauguración de la red de gas, causaron tanta alegría”.

“Como dirigentes también compartimos esa emoción de la gestión conjunta con buenos resultados: valoramos enormemente el compromiso del senador nacional Martín Doñate con cada uno de los municipios, en este caso el de Cervantes, así como la tarea permanente de la intendenta Claudia Montanaro para lograr obras que mejoren la vida de los pobladores. No podemos dejar de mencionar, si hablamos de articular esfuerzos, el gran aporte de la Coordinadora de PAMI, Daiana Neri, para ayudar a cada afiliado de la obra social nacional”, finalizó la parlamentaria cervantina.