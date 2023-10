Docentes se quejan porque cobran tarde

(ADN).- Conocidas las fechas de cobro, arranca el sábado 4 con salud y finaliza el viernes 10 con los judiciales, el gremio docente UnTER se quejó porque el turno del sector recién es el miércoles 8.

“Resulta inadmisible la definición política del gobierno provincial de pagar los salarios de los trabajadores otra vez fuera del plazo que marca la Ley”, reclamó la UnTEr.

A través de un comunicado, los docentes afirmaron que “históricamente hemos sostenido que no hay trabajadores de primera y de segunda, por lo que la costumbre de escalonar el pago de sueldos que tiene este gobierno no puede ni debe naturalizarse”, también insistieron en que “el Estado rionegrino como empleador no cumple con la obligatoriedad legal de pagar los salarios dentro de los primeros cuatro días hábiles de cada mes”.

En el mismo reclamo sumaron el pedido de reapertura “urgente” de la discusión salarial, pese a que existe una paritaria vigente.