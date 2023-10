Barrionuevo rompió con Milei y criticó acuerdo con Bullrich

Luis Barrionuevo rompió su alianza con Javier Milei por el acuerdo del libertario con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, una enemiga histórica del gastronómico. Los rumores de un distanciamiento se habían disparado el miércoles y se aceleraron este jueves cuando el armador político de Milei, Guillermo Francos, sugirió que Barrionuevo incumplió sus promesas de fiscalización en la elección del domingo, como contó LPO.

La salida de Barrionuevo del armado libertario le genera una profunda crisis en una de los puntos débiles de su armado: la fiscalización. Tras una PASO donde parte del peronismo se dedicó a cuidarle los votos, Milei apostó en la general al gastronómico pero el resultado no fue el esperado. En LLA dicen que no estuvo ni cerca de lo que había prometido.

Pero ahora el panorama es mucho peor para Milei porque Barrionuevo se retira completamente y no ha conseguido ningún apoyo territorial significativo. El respaldo de Macri y Bullrich no se tradujo hasta ahora en el de ningún intendente, gobernador o dirigente con peso en el territorio.

El aporte del aparato de Barrionuevo había quedado muy claro en el acto de cierre de campaña de Milei en el Movistar Arena, adonde sindicalista movilizó decenas de micros con trabajadores gastronómicos que coparon el estadio.

Barrionuevo se va del armado de Milei molesto por el acuerdo con Bullrich, histórica enemiga del dirigente y que incluso lo usó en el debate para pegarle al libertario. «Lo tenés a Barrionuevo que te banca la campaña ¿con qué dinero? ¿Crees que vas a cambiar algo con tantos chorros dentro de tu lista?», le reprochó.

Pero además Patricia tiene un acuerdo político con Dante Camaño, el ex cuñado de Barrionuevo y jefe del gremio en la Ciudad. Los ex cuñados tienen un enfrentamiento feroz que se dirime en los tribunales por el control del sindicato. Camaño había dicho que el acuerdo con Milei era «por plata».

El ex secretario general de la CGT también está enfrentado con Sergio Massa por su cercanía con su ex esposa, la diputada Graciela Camaño, pero ahora nadie descarta que termine aportando su aparato al peronismo. De hecho, el domingo trabajó para la reelección de Raúl Jalil en Catamarca.

En el comunicado en el que oficializó la ruptura, Barrionuevo expresó su «profunda indignación y desencanto» con Milei por el acuerdo con Macri y Bullrich. «¿Quién resultó ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y cambio, ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir», cuestionó.

«La dignidad no se vende ni se negocia», continuó Barrionuevo. «Bullrich no sólo ensucia la esencia de la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a respaldar a Milei. No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder», dijo el gastronómico. (LPO)