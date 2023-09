El FdT apoyó el cambio del nuevo piso de Ganancias

(ADN). – El bloque del Frente de Todos señaló que en razón del pago por zona desfavorable, el mínimo no imponible para pagar el impuesto a las Ganancias en Río Negro y la Patagonia, será de 2.159.400 pesos, al tiempo que apoyó la medida del gobierno nacional, anunciada ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa, de fijar el piso de Ganancias en 1.770.000 pesos a partir del 1 de octubre.

Apenas el 1% de los empleos actuales seguirá tributando por este concepto. El decreto -y la ley que ya fue elevada al Congreso- establecen un nuevo Mínimo no Imponible de quince Salarios Mínimos Vitales y Móviles que se ajustará en enero y julio de cada año. Además, se mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable y se eliminan distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas.

De esta manera más de 800 mil trabajadores argentinos en relación de dependencia y jubilados dejarán de pagar el tributo. Si bien el nuevo mecanismo será elevado al Congreso para su tratamiento, el piso será actualizado por decreto y regirá desde el 1 de octubre. Con esta decisión sólo pagaran el impuesto los sectores de mayores ingresos.

La medida alcanzará a los trabajadores de salud, de la construcción, docentes, judiciales, legislativos, petroleros, de la fruta, de la pesca, de comercio, entre otros rubros. El Estado argentino dejará de recaudar cerca de 1 billón de pesos, los cuáles se financiarán con la suba del impuesto a los bienes importados (impuesto PAIS) y una mejora en la recaudación.

Otro beneficio será que habrá una menor carga operativa para los empleadores –sistema simplificado- que redundará en una disminución del costo de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Así, el gobierno nacional sigue dando respuesta a las demandas de la sociedad, en particular en relación a este reclamo histórico de amplios sectores sindicales, que consideran que el trabajo no es ganancia y que no debe tributarse por ese concepto. “El ministro Massa se hizo eco de esta demanda social y avanzó con una medida clave para mejorar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras de todo el país”, valoraron los legisladores del Frente de Todos.

Además, indicaron que en Río Negro, el impacto de la medida nacional “será importantísima en virtud de que abarcará a miles de empleados públicos y privados, de las distintas economías regionales”.

Al respecto, plantearon la diferencia del actual gobierno nacional con el anterior de Mauricio Macri, el cual a través del Pacto Fiscal firmado en 2017 con la connivencia de gobernadores como Alberto Weretilneck, en junio de 2019 abrieron la puerta para que los empleados públicos provinciales paguen este tributo, aún con el rechazo y la movilización de todos los gremios estatales rionegrinos y la oposición legislativa del entonces bloque del Frente para la Victoria.

Ahora, la mejora en el ingreso para los trabajadores que hoy pagan el impuesto será de entre 17 y 22%. Con el nuevo piso, sólo pagarán el impuesto quienes ocupen cargos similares al de CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio.

La Patagonia mantiene el diferencial del 22% para el mínimo no imponible. De manera que tras la suba del mínimo no imponible, el nuevo monto desde el que se comenzará a tributar en la región patagónica será de $2.159.400. Actualmente el piso para nuestra región es de $855.065.