Casas habló de los alquileres y la crisis habitacional

(ADN). – El arquitecto viedmense Gustavo Casas, ex candidato a gobernador por la Alianza para la Victoria, se refirió al tema viviendas y los alquileres y mencionó que la crisis habitacional «es un grave problema en muchos países del mundo que aún no encuentran la forma de hacer que la vivienda propia sea más accesible para las mayorías. Argentina está en esa lista y Río Negro no es la excepción».

“Es necesario resolver este tema por más que sea muy complicado porque estamos hablando de un derecho constitucional de los más básicos que está cada vez más lejos de nuestra población. Un techo estable y seguro hace a la dignidad y a la salud de las personas, de las familias que hoy no lo tienen”, expresó Casas.

Señaló que la concentración inmobiliaria tiene su contracara en las ocupaciones y barrios populares, en los alquileres inestables y arbitrarios, y en valores que hacen prácticamente impensable el acceso a la tierra, la construcción y la vivienda propia.

“Me parece que hay un concepto que viene de nuestro origen peronista y es muy apropiado para este momento: es el impuesto a la renta potencial. Perón lo quiso impulsar para los campos y tierras improductivos y lo mismo se puede hacer para las viviendas, para quienes acaparan más de tres viviendas sin usar, para que salgan al mercado”, planteó Casas y agregó que “esto se podría complementar con una política de incentivos para quienes lo hacen”.

Para Casas, una política de estas características tendría que ir acompañada por un plan masivo de acceso a lotes con servicios -tal como lo planteó en su campaña a Gobernador de Río Negro-, por la construcción de “viviendas para alquiler social” y la urbanización de los barrios populares, entre otras medidas tendientes a poner un límite a los alquileres.

“La inversión inmobiliaria no es solo un tema de interés privado porque la sociedad hace su aporte en servicios, en asfalto, iluminación, etcétera. Así que no es solo un derecho a la renta privada”, evaluó el arquitecto viedmense.

“No es un tema fácil pero hay que estudiarlo y buscar salidas del laberinto. El alquiler funciona en un circuito en el que a veces se gana y a veces se pierde. Hay que repensar algo nuevo. No podemos andar con parches. Y esta idea de la renta potencial podría hacer surgir algo interesante”, dijo Casas.