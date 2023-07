Sigue fuerte la interna. Acevedo le responde a Capozzi

(ADN). – “A Capozzi primero le digo que no meta a la CC ARI en su interna, segundo este señor nos tiene acostumbrados a la difamación con declaraciones rimbombantes, denuncias infundadas y mentiras. Recordemos que desde que anunció su precandidatura a diputado no ha hecho otra cosa que realizar declaraciones en contra de sus adversarios internos incluso llegando prácticamente a la descalificación personal, tal y como hizo con Roberto Brusa hace unas semanas atrás”, declaró el presidente del espacio arista al responder al barilochense candidato a diputado nacional del PRO que pertenece al sector de Juan Martín y que apoya a Patricia Bullrich en la interna de JxC.

Luego agregó que “yo le diría a Sergio Capozzi que centre su campaña en dar a conocer sus propuestas si es que tiene, ya que de la misma manera que ocurre a nivel nacional con el sector que responde a Patricia Bullrich, han adoptado una postura de confrontación permanente, donde se pierde el objetivo principal ya que nuestros adversarios son Massa y el kirchnerismo, pero Capozzi prefiere seguir esa línea de ataques y descalificaciones buscando protagonismo mediático, ya que como precandidato carece de propuestas”

Respecto a la postura que el barilochense viene adoptando en las últimas semanas en declaraciones a los medios, donde entre otras cosas dijo que “Roberto Brusa no esta preparado para ser diputado nacional y que él sí ya que cuenta con una amplia trayectoria como asesor legislativo”, Acevedo afirmó: “Le podría a decir a Capozzi de sus propias palabras, cuenta con el importante antecedente de ser un eterno asesor legislativo, y que subestima la capacidad y las condiciones con las que cuenta Roberto Brusa como ingeniero y empresario, quien además es una excelente persona que hace campaña difundiendo sus propuestas en lugar de buscar visibilidad atacando a sus contrincantes en la interna de JXC”.

El presidente del ARI recordó que estas actitudes no son nuevas en Capozzi ya que elige el camino de la confrontación cuando se encuentra en minoría dentro de su propio partido, como cuando alentó el escrache a Juan Pablo Álvarez Guerrero como candidato a vicegobernador de Tortoriello, durante su presentación en Bariloche o cuando promovió el pedido de renuncia a la presidencia del PRO del ex intendente de Cipolletti, y «se repite con estas declaraciones lamentables que no hacen más que evidenciar su incapacidad política para construir y lograr consensos dentro de Juntos por el Cambio».

Por otro lado, el presidente del ARI destacó las condiciones de Carlos Aristegui y su trayectoria como candidato para disputar la intendencia de San Carlos de Bariloche el próximo 3 de septiembre.