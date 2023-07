Arabela candidata: “Vamos todos juntos con el corazón”

(ADN).- Ante más de 1200 militantes de Juntos Somos Río Negro, Carreras lanzó, junto a los integrantes de la lista, su candidatura a intendenta para las municipales del próximo 3 de septiembre.

“Es un día muy especial. El corazón me golpea dentro del pecho, me late fuerte, muy fuerte por este amor profundo por mi ciudad, lo que me trae hasta acá”, abrió su discurso una visiblemente emocionada Carreras.

“Hoy es el comienzo de un camino después de haber andado todos juntos muchos caminos anteriores. Estamos felices por lo que estamos haciendo. Me tocó nacer en esta ciudad, cuando era un Bariloche mucho más pequeño y se vivía en comunidad. Hoy estamos todos con expectativas de vivir cada vez mejor en nuestra ciudad, que vive una crisis de crecimiento y sentimos que nada de lo que hacemos es suficiente, pero acá estamos con el optimismo y las esperanzas renovadas”, sintetizó.

Carreras agradeció al gobernador electo Alberto Weretilneck, “que mucho hizo para que lográramos la unidad en San Carlos de Bariloche, al igual que en el resto de la provincia. Somos parte de un partido que sabe qué es lo importante y lo principal: el interés común del pueblo de Río Negro y de Bariloche, que está antes que nadie”.

También tuvo palabras elogiosas para el actual Intendente Gustavo Gennuso, “quien ha dejado cuerpo y alma durante ocho años para llevar adelante esta ciudad, lo que no ha sido fácil. Hizo un gran esfuerzo junto a todo su equipo y hoy merece de todos nosotros un gran reconocimiento”, sostuvo la actual Gobernadora rionegrina.

Más adelante, hizo un repaso por las principales obras impulsadas por el Gobierno Provincial en Bariloche, como el nuevo hospital, la nueva terminal de ómnibus, el PITBA, los gimnasios de la UNC, la Escuela 315 y el Colegio Nacional, así como los trabajos en el Memorial de Malvinas.

La candidata de Juntos Somos Río Negro también dedicó parte de su discurso a la oposición, manifestando que “es fácil desde afuera, pero lo difícil es hacer para sacar la ciudad adelante, y eso es lo que estamos haciendo”.

Llamó además a los distintos sectores a ponerse de acuerdo en los grandes proyectos para la ciudad. “Tenemos un gran equipo para trabajar, para solucionar los problemas de tránsito, los residuos y la basura, el transporte, las calles, entre otros. Ese equipo está representado por todos nuestros candidatos y nuestras candidatas”.

“Vamos todos juntos con el corazón. Todos juntos con Bariloche”, fue la frase elegida por Arabela para el cierre de su discurso.

La lista encabezada por Carreras está integrada por Juan Pablo Ferrari como candidato a primer Concejal, Natalia Almonacid, Silvio Barriga, Laura Totonelli, Glenda Cohen, Lucas Pérez, Claudia Torres, Claudio Otano, Carlos Damián Fuentes, Alejandra Guzmán y Gonzalo Villar. La completan en el tramo para el Tribunal de Cuentas Damián Vila, María Eugenia Opolski y Nicolás Altamirano