ATE rechazó el aumento salarial y el 29 va al paro

(ADN). – ATE convocó a un paro en la provincia para el próximo jueves 29 para la administración provincial y sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y centros asistenciales´. El gremio consideró insuficiente la propuesta de aumento de 8% en junio, 3% en julio y 12% en agosto.

La conducción del sindicato que la evolución acelerada de la inflación requiere de una propuesta mejorada. El último acuerdo del 8% en abril y 8% en mayo ya fue sobrepasado por la inflación en al menos 0,2% (8,4% en abril y 7,8 en mayo).

“Ya no se trata de proteger sino de recuperar poder adquisitivo perdido”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE y denunció que «la propuesta es claramente un ajuste a trabajadores estatales. Es una propuesta irresponsable que no mira la necesidad de la familia estatal. No les importa las prestaciones esenciales, existe una desinversión en hospitales y escuelas alarmante donde los servicios sufren un grave deterioro todos los días” y alertó que «sin lugar a dudas se avecinan semanas conflictivas».

Además de una recomposición, el sindicato demandó una ley de insalubridad, aumento de puntos de guardia para agentes de la ley 1904, la convocatoria a una mesa de trabajo para revisión, actualización y aumento de los adicionales del Manual de Misiones y Funciones, regularización de las horas cátedra, pago efectivo del adicional por movilidad del Personal de Servicio de Apoyo, plus por calefacción invernal y reapertura del convenio colectivo general y sectorial de salud.