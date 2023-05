Milei, Larreta, Bullrich y Massa entre los favoritos

(ADN). – Zuban Córdoba y Asociados publicó la segunda parte del informe de abril, con datos puramente electorales, incluyendo el voto potencial de las principales figuras, tres escenarios de PASO y dos escenarios de elecciones generales.

Explica que en todos los escenarios la fragmentación es el dato saliente más importante. En especial cuando se ve las primarias de las dos principales coaliciones, cuya división interna favorece y potencia las chances de Milei de ser el candidato más votado a nivel individual en las primarias.

Mientras más demoren Juntos por el Cambio y el peronismo sus definiciones políticas, más favorecido se ve Javier Milei, que en las últimas semanas ocupó prácticamente en soledad el centro de la escena política.

Según Zuban Córdoba, surge un comentario de los datos del relevamiento:

La grieta ya no goza de los niveles de audiencia de años atrás. Hay problemas reales, concretos, de todos los días, en la calle, en el supermercado, en las escuelas, en los comercios, en las fábricas, que no reciben la atención que se merecen, que los políticos no los dramatizan, ni los representan. No como excusas argumentativas para descalificar al adversario político, sino para asumir una mínima responsabilidad en las soluciones.

En las crisis, la atención de los ciudadanos busca respuesta en los políticos. Y es ahí donde el espectáculo diario de la grieta adquiere su mayor superficialidad.

Cuatro dirigentes se llevan la mayor preferencia en intención potencial de voto, separados por cerca de 10 puntos del resto del pelotón, y en el siguiente orden: Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Sergio Massa.

Dos renuncias marcaron la agenda de las últimas semanas: Mauricio Macri y Alberto Fernández. Mientras, CFK envía señales de que no es con ella (y tampoco sin ella). Ex presidentes que renuncian (o parecen renunciar) ante la propia evidencia de sus límites.

Quedarían así 4 en el ring Bullrich, Massa y Larreta, profesionales de la política, elencos estables de los últimos 30 años de la política argentina. Y Javier Milei.

El 70% del electorado votaría hoy por alguna de las tres opciones partidarias del menú: el Frente de Todos (28,5%), Juntos por el Cambio (23,5%) o los libertarios (18%). Del 30% restante, la mitad (14,9%) aún no sabe a quién votar y la otra mitad, que actualmente prefiere opciones con bajas probabilidad de llegar a la Presidencia, abre la posibilidad del uso estratégico del voto (es decir, de aquel que optimiza el beneficio para el votante migrando hacia opciones que sí tienen chances concretas de llegar).

Entre esas tres opciones esté probablemente el próximo presidente. Para ello, las PASO se presentan como una posibilidad de ensayar un escenario de generales.

Los dos candidatos (o espacios) que lleguen primeros, tendrán más posibilidades de traer el ballotage a la primera vuelta. Como lo dice Cristina, Milei y lo recita el elenco estable de Juntos por el Cambio, en definitiva serán sólo dos las opciones entre las que deberán elegir los argentinos.