Landriscini: Milei produce «una confusión deliberada»

(ADN). – La diputada nacional rionegrina del FdT, Graciela Landriscini, dijo que Javier Milei, con sus declaraciones sobre el funcionamiento del Congreso en el caso que fuera Presidente, son una «confusión deliberada» sobre «el posible uso de formas de democracia semi-indirecta y no intentan fortalecer el diseño constitucional para la toma de decisiones sino confundir a la población».

Milei sostuvo públicamente que para implementar las políticas de ajuste que propone, si el Congreso no estuviera dispuesto a apoyarlas, “se enfrentarán el Parlamento y el pueblo que me votó vía un plebiscito (…) Que se enfrente el Congreso con el pueblo, que es el que votó, vía un plebiscito de mis medidas. Vamos a enfrentar a la sociedad con los que no quieran votar lo que se decida”.

Según Landriscini, el líder de Libertad Avanza, «parece desconocer que, de acuerdo a la Constitución, las consultas populares vinculantes solo pueden ser convocadas, precisamente, por el Congreso Nacional. Las consultas no vinculantes pueden ser convocadas tanto por Congreso como por el Poder Ejecutivo Nacional, pero siempre en el ámbito de sus respectivas competencias. De ese modo, por ejemplo, siendo que la potestad de “hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras” corresponde (según la Constitución Nacional, art. 75 inc. 11) exclusivamente al Congreso, sus propuestas de dolarización tampoco podrían ser sometidas a consultas populares a pedido del presidente.

«Sin embargo, lo más grave de las expresiones del diputado Javier Milei es que, aún conformando él mismo hoy el Poder Legislativo de la Nación, auspicia su supresión como actor constitucional clave para la discusión pública y la toma de decisiones en cuestiones trascendentales para el país, donde tanto la/os ciudadana/os como las Provincias se encuentran representadas. El uso manipulativo de las instituciones democráticas para impulsar, precisamente, políticas y medidas económicas y supresión de derechos, que perjudicarían a las mayorías más expuestas a situación de vulnerabilidad social, constituye un acto de gravedad institucional que exige su más enérgico repudio» expresó la diputada nacional rionegrina.