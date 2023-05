¿Es verdad que los jóvenes apoyan a Javier Milei?

El director del Grupo de Estudios de Desigualdad y Movilidad del Gino Germani, Eduardo Chávez Molina derriba el mito que indica que Javier Milei tiene prevalencia entre los y las jóvenes: el 21% se identifica libertario pero otro 32,1% se autodefine kirchnerista. La tendencia se amplía al sumar a “peronistas no kirchneristas”. El voto libertario cae entre las mujeres.

Una nota de Alejandra Dandan, en Página 12, indica que de cada 4 jóvenes identificados con Javier Milei sólo 1 es mujer. De hecho, entre las jóvenes, el kirchnerismo y el peronismo no K parecen «una tendencia predominante”, sostiene el sociólogo Eduardo Chávez Molina.

El investigador y director del Grupo de Estudios de la Desigualdad y Movilidad Laboral del Gino Germani advierte, además, que 51,4 por ciento se identifica con alguna de las variantes peronistas versus un 10,5 por ciento de libertarios.

En tanto, la adhesión a Milei no crece en todos lados igual. Crece en los extremos: arriba y abajo de la estructura de clases. Alto impacto entre ceos jóvenes y pequeños empresarios con un pico de 54 por ciento caracterizados por la auto protección laboral y la desregulación impositiva. Y el icónico “pibe Rappi”, precarizados y autónomos usualmente sin paritarias: 37,7 por ciento y 23,7 por ciento.

Es por eso que Chávez Molina sostiene que para hablar del “fenómeno libertario” en la identidad política de las y los jóvenes es preciso tener también en cuenta lo que parece su contracara: el “fenómeno kirchnerista”. Todos estos datos surgen de una encuesta que se hizo con la modalidad presencial en 5.239 hogares de todo la Argentina.

El trabajo del sociólogo derriba algunos mitos: no es cierto que exista una prevalencia libertaria entre los jóvenes. En el universo de casi 4,2 millones de electores de 18 a 23 años, 21 por ciento se identifica libertario pero otro 32,1 por ciento se autodefine kirchnerista. Esa tendencia que se amplía con las y los “peronistas no K”, 9,3 por ciento, da cuenta de una polarización creciente que al parecer diluye el peso de la ultraderecha. Y no es el único dato.

“Es un grupo joven polarizado, por eso hablar del fenómeno Milei también implica hablar del fenómeno kirchnerista”, dice Chávez Molina. “Si fuera 70, 80 o más del 50, diría que hay un fenómeno libertario juvenil increíble, pero no lo hay”. Otro dato que surge de los números le habla al peronismo. “Lo que es llamativo –dice el sociólogo– es que el peronismo kirchnerista muestra, por lejos, la mayor expresión de identidad política del país por sobre todas las otras identidades políticas en el resto de las edades. Esto no refleja el voto, sino identidad partidaria o identidad con sus líderes o lideresas”.