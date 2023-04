Rivero pidió en Viedma que «voten sin temor»

(ADN). – El candidato a gobernador por Primero Río Negro, Ariel Rivero, pidió que «voten sin temor, que nos acompañen a salir de este momento y que sepan que, si votamos lo mismo, en cuatro años el resultado va a ser el mismo o aún peor”.

En estos términos se refirió en su vista de ayer en Viedma, donde efectuó una recorrida, acompañado por los candidatos a intendente Christian Pappático, y a legislador por el Circuito Valle Inferior, José Valla, donde destacó que es «importante la buena receptividad de los vecinos de todos los lugares que hemos visitado, pero acá en Viedma se ha dado una situación muy especial a partir de la importante cantidad de vecinos que nos han consultado por las propuestas y la decisión de acompañamiento a la candidatura de Javier (Milei) que ha generado una singular simpatía y expectativas de un cambio necesario en el País”.

Dijo que “también se nota el descontento de muchos vecinos que observan con cierto enojo como el oficialismo gasta exuberantes sumas de dinero en la campaña cuando la provincia se está cayendo a pedazos. Esas cifras varias veces millonarias deberían estar destinadas a las escuelas, los hospitales y salas de salud o la seguridad en lugar de cartelería o esta ofensiva campaña”.

Finalmente indicó que “también es cierto que no todos los candidatos se animan a salir a conversar con los vecinos y vecinas cara a cara, como los hacemos nosotros porque desde hace mucho tiempo no sólo no cumplen con lo que prometieron, sino que nos entierran cada vez en una situación sumamente compleja. Les pido a todos que reflexionen, que voten sin temor, que nos acompañen a salir de este momento y que sepan que, si votamos lo mismo, en cuatro años el resultado va a ser el mismo o aún peor”.