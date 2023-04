Palabras cruzadas. ADN

“En el 2001 fue que se vayan todos, hoy no te dan bola… no les interesa”. Así reflexionaba un dirigente peronista viedmense al analizar el clima electoral local y que se aprecia en toda la provincia. La indiferencia siempre es peor porque no hay visibilización del otro.

La apatía en los votantes viene acompañada de indecisión y, según analistas, ésta indecisión beneficia a los oficialismos porque no hay clima de cambio. Gana el statu quo.

De esta manera se prevé el triunfo de los gobiernos provinciales en el escenario electoral nacional de este año. Río Negro y Neuquén harían punta, en este pronóstico de encuestadores y analistas.

Así transita la campaña electoral en la provincia, donde la fórmula de Juntos -acompañada por la UCR y el PJ- se percibe ganadora, basada además en lo que registran los sondeos de opinión.

¿Qué porcentaje de votantes acumulará? Para los más optimistas rozará el 60%, mientras que otros de mente más fría ubican este número en un 57% más realista. Sea como fuese, es un guarismo muy alto para el contexto de los gobiernos provinciales, y en el escenario nacional, y de ser así, será Alberto Weretilneck un protagonista a tener en cuenta por el próximo presidente de la Nación, ya que el senador se abroquelará en su territorio a esperar y negociar el futuro, con quien sea, pero desde el rionegrinismo con acompañamiento radical y peronista.

La fórmula de Juntos no tiene los problemas que se presentan, en cambio, para el conteo de los diputados que ingresen en la Legislatura. Hay dudas sobre la confusión que genere el tema de colectoras, cantidad de boletas, muchos candidatos y una variada gama de colores.

Si la elección de Roca es un ejemplo, todos los partidos deberán tomar precauciones, instruir, explicar y aleccionar a militantes que repartan las boletas, tarea que no todos podrán cumplir acabadamente ante la necesidad de contar con un “batallón de caminadores”.

Weretilneck realiza una campaña por fuera del gobierno provincial. Plantea una bisagra y según los sondeos los conflictos docentes y policial no lo rozan. A su vez, la administración de Arabela Carreras comenzó a pagar los sueldos y ofreció un nuevo incremento a los estatales, principalmente pensando en la dureza que plantea UnTER en sus reclamos.

Para dejar en claro el contexto en que se dan las medidas de fuerza, tanto la gobernadora Carreras, como el vicegobernador Alejandro Palmieri y el ministro de Educación, Pablo Núñez, no dudaron en calificar como político el paro docente y una estrategia de la oposición en el escenario electoral rionegrino. “Hay dirigentes de UnTER en las listas de legisladores de la oposición”, dijo el presidente de la Legislatura.

En cuanto al conflicto policial también hay vinculaciones y según fuentes de la propia fuerza, no es casual que el foco y dureza del reclamo “se encuentre en General Roca”, mientras la Jefatura aclara que “todas las unidades están funcionando normalmente”. Las mismas fuentes indican que el lunes 18 este reclamo comienza a menguar.

En la oposición hay expectativas de sacar provecho de un eventual malestar en la población, que afecte el desempeño electoral de Juntos. Nada de esto indica que estaría sucediendo. En limpio: ningún movimiento político partidario (camuflado de sindical) o de reclamo al Gobierno, afecta el voto a Juntos. Esa estrategia deberá ser revisada por la oposición que no puede capitalizar las protestas y lesiona derechos como el de la educación, o envalentona movimientos policiales que dejan indefensos a los ciudadanos de a pie, como ya ocurrió en otros momentos en Río Negro y el país.

Tampoco esta elección provincial se nacionalizó, como se esperaba, en tanto Cambia Río Negro no utilizó “la grieta nacional” como caballito de batalla. No hubo presencia de dirigentes nacionales de JxC en la provincia, salvo algunas visitas a Bariloche o en tránsito a Villa La Angostura, en la vecina provincia, lugar preferido para descansar de Mauricio Macri.

Recién llegará mañana a Viedma, Elisa Carrió, de la CC-ARI, quien como integrante de Juntos por el Cambio, dijo que viene a Río Negro a apoyar la candidatura de Tortoriello. Un anuncio que hizo el ARI rionegrino, pero que la dirigencia del macrismo rionegrino no difundió. Lilita estará en esta capital, San Antonio y Sierra Grande y luego seguirá su gira por Bariloche y El Bolsón, también en beneficio propio para su candidatura a Presidenta dentro de la interna de JxC.

Tampoco vinieron radicales a la campaña del cipoleño, ya que la UCR nacional avaló la decisión orgánica de sus pares rionegrinos, de concurrir a las elecciones provinciales en adhesión con la fórmula de Juntos. Gerardo Morales, titular del partido, siempre pregonó la libertad de acción en las provincias.

En el caso de Silvia Horne, candidata de Vamos con Todos, llegaron funcionarios nacionales a darle su apoyo, además del consabido aporte del Movimiento Evita.

La estrategia pareciera ser instalar a la candidata como referente del presidente Alberto Fernández y del gobierno nacional y de esta manera poder sumar a sectores del peronismo.

Habría que ver hasta donde ayuda este aval, si se tiene en cuenta la poca imagen positiva que tiene en las encuestas de la provincia, el Jefe de Estado y el gobierno en general.

Vamos con todos, se entusiasma a partir del triunfo en General Roca, de María Emilia Soria, y el apoyo del sorismo a nivel provincial. Hoy esto -según las encuestas- no aparece en la intención del voto. No tendrá Silvia Horne, por ejemplo, en la ciudad valletana, el caudal que obtuvo la actual jefa municipal.

No se repite la elección del 12 de marzo. El padrón de Roca es de 81.400 habilitados para votar, aún con el 19% de indecisos, con un valor de 500 el punto.

De acuerdo a las encuestas del analista político Ricardo Vignoni, que precisamente trabajó en esa ciudad este fin de semana, Silvia Horne estaría en 11 puntos, alrededor de 6000 votos, muy lejos de los 59.56, que obtuvo María Emilia Soria.

Por su parte, Aníbal Tortoriello alcanzaría los 14 puntos, con mejor performance que su candidato al municipio roquense Gastón Soto, de Cambia Roca.

La novedad es que -según este relevamiento- Alberto Weretilneck estaría pisando los 40 puntos.

En cuanto a otras localidades rionegrinas, ganarían los intendentes que van por la reelección, en El Bolsón, Los Menucos, Ramos Mexía, San Antonio, Choele Choel, Luis Beltrán y Lamarque.

Por otra parte, también estarían ganando Rodrigo Buteler, en Cipolletti y Marcos Castro, en Viedma.