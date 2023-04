(ADN). – En un extenso reportaje por Río Negro Radio, de General Roca, la gobernadora Arabela Carreras señaló que “el gran ganador ha sido Alberto Weretilneck”, en referencia al resultado electoral del domingo con el triunfo de JSRN y sus aliados del PJ y la UCR.

Tuvo definiciones políticas, valorizó la relación con el senador rionegrino y la unidad de Juntos, que posibilitó la victoria en las urnas, porque “el resultado siempre es colectivo”. Habló de su candidatura a intendenta de Bariloche, cuestionó la exacerbación de los conflictos por partes de la oposición, y destacó que siempre estuvo abierto el diálogo con los docentes muchas veces “afectado por la situación interna de la UnTER”.

También cuestionó concretamente al líder del PRO, Aníbal Tortoriello, por “la exacerbación en el conflicto policial” y a la intendenta María Emilia Soria, “participando con un megáfono de las movilizaciones”, mientras que indicó que Rubén Muñoz “es un policía exonerado, no es retirado, no tiene estado policial y no es interlocutor”.

En la nota, Carreras destacó el triunfo en tiempos difíciles para todos los oficialismos y que Alberto Weretilneck “logró una diferencia notable”. Y agregó que “obviamente todos hemos contribuido y yo especialmente he hecho mi contribución en la cordillera”.

Definió a su relación con el senador como “normal y adecuada” al tiempo que puntualizó que “gracias a que no hubo una confrontación, no tuvimos un escenario como en otros distritos”, asegurando que la confrontación pone en riesgo el proyecto político y que “el permanecer unidos nos permite seguir proyectando a Juntos y la provincia, que nos cuesta sostener por este contexto tan difícil”.

Aludió a la actual situación de crisis macroeconómica inflacionaria que “complica muchísimo la gestión”. Destacó asimismo que “haber logrado un triunfo electoral en un contexto tan difícil creo que tiene que ver con esto de que estemos todos juntos tirando el carro para el mismo lado”

Candidata en Bariloche

La mandataria manifestó que no la sorprendió el resultado electoral en Bariloche, “que estaba dentro de las previsiones” y que “hemos ratificado a nuestro líder como el próximo gobernador”.

En cuanto a su candidatura al municipio, dijo que sería “un paso más en el trabajo local”, donde “vengo construyendo mi imagen desde hace muchísimos años y en distintas funciones”, y explicó que hay un esfuerzo de conjunto para promocionar “nuestro proyecto y atenuar la altísima agresividad que tuvo la oposición en temas muy sensibles, en el último tramo de la campaña”.

Carreras reiteró que el tema de la candidatura hay que discutirlo y ya “hemos empezado a conversar sobre todos los escenarios que nos queda por delante en los municipios y a diputado nacional”. Adelantó que se reunió con Facundo López (jefe de la bancada oficialista) con quien conversó de cara a las próximas elecciones, y “dentro de ese diálogo estuvo la elección de Bariloche y las posibilidades que tenemos”.

Reclamo de la UnTER

“Acá hay un gran problema macro económico donde todos los esfuerzos que hacemos para alcanzar la inflación y superarla, incluso en los últimos ofrecimientos, resultan insuficientes desde la perspectiva de los trabajadores”, dijo Arabela Carrera sobre el conflicto con los docentes y también señaló que hay otro problemas, como es “la falta de acuerdo hacia el interior de la UnTER”, donde la conducción del sindicato “no logra la mayoría suficiente pare evitar este escenario de paro tan tremendamente perjudicial para los alumnos y las familias”.

“Nosotros esperamos que la UnTER logre encaminar su discusión interna, pero estamos con estrategias de clases alternativas”.

La gobernadora fue clara al explicar que los docentes van a sufrir descuentos, porque “es la primera vez que no se acata una conciliación obligatoria, así que desde el marco legal las inasistencias de los docentes son injustificadas”, Agregó que “esto tiene consecuencias salariales y legales para el sindicato y además nunca hemos cerrado las puertas a la posibilidad de diálogo”.

Sobre la posibilidad de devolver los descuentos, dijo que “en realidad tenemos ocho días para descuentos que no pueden ser negociados, porque hay dos problemas: uno legal, porque son injustificadas y segundo por la cantidad de días que no se pueden recuperar”.

Conflicto policial

Sobre la situación policial Arabela Carreras, sostuvo que la familia policial vio decrecer sus ingresos por la inflación, y nosotros “dimos respuestas especificas además de lo salarial” y señaló que el conflicto estuvo cruzado por exacerbación electoral, del peronismo y el PRO, «con una participación muy explícita fundamentalmente de Tortoriello, e incluso tuvimos a la intendenta María Emilia Soria participando, con un megáfono, en las movilizaciones”.

Sobre Rubén Muñoz, la mandataria rionegrina puntualizó que “es una persona exonerada, no es retirado, no tiene estado policial y no puede ser interlocutor