Belloso: el acuerdo rionegrino como modelo patagónico

(ADN). – Daniel Belloso, reelecto legislador por Nos Une Río Negro y actual titular del bloque de Unidad Ciudadana, en el parlamento rionegrino, señaló que “pretendemos ser un faro de Río Negro en la Patagonia, un ejemplo a imitar a nivel nacional, en estos tiempos en que la sociedad nos está reclamando a los dirigentes políticos acuerdos y búsqueda de consensos» al tiempo que afirmó que «tenemos que agradecer a quienes llevaron adelante desde la conducción esta decisión de unirse, trabajando juntos en el Congreso desde mucho antes de las elecciones, en proyectos, gestiones y obras de trascendencia para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de cada localidad”, en referencia al senador nacional Martín Doñate y Alberto Weretilneck, gobernador electo, «desarrollando una tarea continua durante más de tres años en favor de Río Negro».

“Estamos muy conformes, porque como peronistas aportamos a esta alianza provincial el 11% de los votos, con más de 40 mil rionegrinos y rionegrinas que nos estuvieron acompañando para que quedáramos como tercera fuerza. Esto nos permitirá seguir trabajando con nuestras ideas y proyectos, pero tener una perspectiva más amplia y poder participar del diseño de los políticas provinciales”, dijo el parlamentario.

Belloso destacó que «los resultados se vieron plasmados en esta alianza que hemos conformado desde Nos Une Río Negro, que es el punto de partida para el Río Negro de los próximos 40 o 50 años. Va más allá de un acuerdo electoral, es un proyecto de defensa de los intereses rionegrinos y rionegrinas”.

Para el legislador se trata de abordar nuevos paradigmas y consecuentemente nuevos desafíos, en momentos difíciles y complejos como los que se viven actualmente en el país: “Desde nuestro lugar, desde la formalidad del peronismo rionegrino, estamos convencidos de que vamos a ser protagonistas del próximo gobierno provincial a partir del 10 de diciembre. Sabemos que podemos aportar desde nuestros dirigentes, desde nuestros mejores cuadros, por supuesto, con los proyectos que vamos a estar acercando al futuro gobernador. Será un antes y un después en esta provincia”.

Ratificó que en la alianza con JSRN «lo que nos une son los intereses de los rionegrinos por salir de una vez por todas de este esquema de tener que ir todos los meses a buscar recursos al gobierno central”. Belloso se preguntó por qué no plantarse en nuevos paradigmas y mencionó como ejemplo trabajar por un mejor aprovechamiento de la energía; en poner la mirada en el nuevo oleoducto para que se pueda exportar el petróleo de Vaca Muerta por Punta Colorada sin tener que usar el puerto de Bahía Blanca; o alternativas de producción de alimentos utilizando todas las potencialidades que tiene la provincia para ello.

“El mundo está demandando energía, está demandando también alimentos, en Río Negro tenemos esas potencialidades, entonces, por qué no exportar lo que tenemos, por qué no poner en valor la energía que producimos, por qué no darle valor agregado a lo que producimos y exportar alimentos, como han hecho con éxito otras provincias; por qué no abordar la minería respetando todas las pautas para proteger y preservar el ambiente, se interpeló y aseguró que hay alternativas para poder dejar de pedir recursos económicos al gobierno nacional, que si bien son legítimos, ya que provienen de las regalías, no alcanzan para sostener la Provincia.

“Creemos que este proyecto de un gran acuerdo rionegrino es la alternativa para trabajar fuerte en esos puntos que pueden fortalecernos como provincia. Estamos respondiendo a lo que pide la ciudadanía, consenso y grandes acuerdos. Ser protagonistas en los próximos años. Soy muy optimista y creo en lo que viene. Como peronistas, vamos a aportar todos nuestros proyectos a la gestión de Weretilneck y Pesatti, para poder salir de este escenario actual tan complejo”, finalizó.