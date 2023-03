Inseguridad: «Viedma es tierra de nadie» dijo Scavo

(ADN). – “Viedma es tierra de nadie» dijo la actual concejal y candidata a legisladora, por Cambia Río Negro, Roberta Scavo, en referencia a los últimos hechos delictivos, que calificó de «muy preocupantes», donde «con total impunidad han entrado a robar en comercios, financieras y hasta el Banco Patagonia», subrayó

En el mismo sentido se expresó el candidato a intendente, por ese espacio, Roberto Brusa, donde ambos «se mostraron preocupados y ocupados por la cuestión de seguridad».

“Hace más de tres años que estamos reclamando la conformación del Consejo Local de Seguridad, y que el municipio se ocupe de la seguridad ciudadana, que es una facultad propia», afirmó la concejal Scavo.

Por su parte, Roberto Brusa candidato a Intendente, señaló que «el Municipio no se hace cargo de la seguridad de los viedmenses, no se les cae una idea, no se ve un plan, ni compromiso, y ese no es el camino para combatir la inseguridad.”

“Es necesario conformar el Consejo Local de Seguridad para que entre el Municipio, la provincia y los vecinos abordemos de forma integral este flagelo que nos agobia. Hay que arremangarse y trabajar en la cuestión de la seguridad», agregó, al tiempo que Scavo indicó que «como vecinos estamos a merced de la delincuencia y desde la política no nos podemos hacer mas los distraídos».