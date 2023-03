Frugoni pidió que se aplique la ley pesquera 1960

(ADN). – “La actividad pesquera está en decadencia por falta de políticas claras para el sector”, dijo el primer candidato a legislador por el Circuito Atlántico por Cambia Río Negro, Fernando Frugoni, y responsabilizó al gobierno provincial porque «no aplica la Ley 1960”.

Agregó que “se pueden corregir algunos de los problemas actuales que sufre el sector si el gobierno aplica medidas ejecutivas necesaria, mientras se elabora una nueva Ley de Pesca, teniendo como columna vertebral y aplicada en toda su letra la que rige en la actualidad, que transparente toda la cadena de producción” y explicó que en una nueva legislación “se debe tener en cuenta a la pesca artesanal, para ordenarla, buscando mejores condiciones para que puedan operar y evitar que pasen desgracias como la ocurrida hace unas semanas atrás, donde aún tenemos a un joven vecino desaparecido en el mar”.

Frugoni indicó también que “en esta discusión hay que convocar a la Prefectura Naval, porque hay varias cosas que deben ser resueltas con su opinión y aporte” y que “no nos podemos quejar de que es una tarea complicada (elaborar una nueva ley) porque intervienen muchos sectores que no se ponen de acuerdo”.

“Las discusiones y los conflictos que vimos que ocurrieron en este tiempo, surgieron porque se puso ante los actores pesqueros un texto ya cocinado, casi como una imposición y eso es inaceptable. No se puede legislar sin la opinión de los que salen al mar, de los que están en la tarea diaria”, opinó y consideró que “todos los sectores de la actividad pesquera deben estar sentados en esta mesa de discusión para arribar a consenso que permitan avanzar para reactivar la producción, hacerla rentable para toda la cadena y que, al mismo tiempo, permita incrementar la actividad económica de la ciudad. Cuando la pesca anda mal, los comerciantes de San Antonio Oeste y de Sierra Grande lo notan”.

Calificó de “fundamental” en los futuros debates que propondrá en la Comisión Especial de Pesca que pedirá integrar, “la opinión de los científicos de la Escuela de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue cuyo asentamiento se encuentra en San Antonio Oeste. No los podemos dejar de lado y debemos sumar su conocimiento porque son los que permitirán que la biomasa no sea afectada. No hay que subestimar su aporte”.