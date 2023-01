Transferencias a provincias cierran con alza del 6,3%

Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) enviadas al consolidado de provincias y CABA totalizaron en el mes de diciembre 2022 unos $ 759.292 millones, récord histórico en moneda corriente. En comparación con igual mes del año anterior, exhiben un incremento nominal del 95,4%, donde los envíos fueron por $ 388.586 millones. Al descontar la inflación del período (estimando un alza del IPC de diciembre del 5%), la variación real mostró una leve suba del 0,4%.

De esta forma, la tasa de crecimiento real de los envíos vuelve a registrar una desaceleración, tal como ocurrió también en noviembre pasado. Aun así, se da el cuarto mes consecutivo de subas reales y la decimosegunda en los últimos trece meses.

Al comparar el desempeño de este mes de análisis respecto a igual mes de años previos, se observa que es el mejor diciembre de, por lo menos, los últimos cinco años: los envíos crecen, en moneda constante, 6,9% contra 2020; 27,0% vs. 2019; 24,6% vs. 2018 y 16,7% vs. 2017.

Desempeño de las transferencias automáticas de diciembre, por componentes

Desagregando las transferencias por sus drivers, los envíos por coparticipación federal de impuestos alcanzaron los $ 689.389 millones y explican el 91% del total de los envíos automáticos totales a las 24 jurisdicciones.

Exhiben una expansión interanual del 101% nominal, y del 3,3% real al descontar la inflación del período.

La masa coparticipable bruta se conforma del 100% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias, el 89% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 100% de los Impuestos Internos Coparticipables y otros impuestos menores. Entre estos componentes, los envíos por impuesto a la Ganancia mostraron una muy buena performance, creciendo 11,3% interanual en términos reales, sosteniéndose en doble dígito de suba, como fue también en los meses previos. El IVA, en cambio, mostró un retroceso real del 2,9% interanual, como también pasó con los Impuestos internos (-1,1%) y el resto de los tributos coparticipados (-12,2%).

Por su parte, los componentes de Leyes y Regímenes Especiales volvieron a tener un mal mes y todo ellos el desempeño fue negativo: mostraron caídas reales el Impuesto a los Bienes Personales (-10,2% real interanual), el IVA de la Seguridad Social (-2,9%), el impuesto a los Combustibles Líquidos (-36,6%) y el Monotributo (-33,6%). No hubo envíos del Régimen de Energía Eléctrica. Finalmente, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal volvieron a cerrar con bajas reales (-24,6%)

Desempeño de las transferencias automáticas de diciembre, por jurisdicción.

Por diferentes impactos de los índices de precios regionales, en diciembre las jurisdicciones subnacionales mostraron diferentes desempeños: en este marco, trece distritos exhibieron subas interanuales en términos reales, lideradas por CABA (2,8%) y con piso en Jujuy (0,1%); mientras que otras once registraron bajas, siendo más leve la de Río Negro (-0,1%) y la de Neuquén la más fuerte (-1,2%).

Al igual que se observó en los meses previos, la mayor suba de la ciudad autónoma se explica principalmente por efectos casi nulos que tiene ese distrito de los débiles desempeños de las leyes especiales, ya que la CABA solo participa de uno de sus componentes (impuesto a los Combustibles Líquidos afectados a FONAVI). Por ende, y ante una mejor performance general de los envíos por Coparticipación, el resultado global es considerablemente superior para este distrito, además de tener un impacto menor del IPC correspondiente a su región.

Sobre eso último, cabe señalar que la evolución real de las transferencias de las jurisdicciones subnacionales se realizó deflactando los envíos por la inflación de cada región (CABA y Buenos Aires según IPC GBA; Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe según IPC Pampeana; Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones según IPC NEA; Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán según IPC NOA; Mendoza, San Juan y San Luis según IPC Cuyo; y Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego según IPC Patagonia).

Distribución per cápita de las transferencias automáticas de diciembre.

Las asimetrías existentes en el esquema de reparto automáticos de fondos nacionales vigente se evidencian en el análisis per cápita de los mismos. En diciembre, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, La Pampa y La Rioja recibieron el equivalente a más de 35 mil pesos por habitante en concepto de transferencias automáticas de recursos nacionales.

Resistencia, Chaco, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santiago de Estero, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y Río Negro, recibieron un equivalente de entre $ 21.000 y $ 32.000 por habitante.

Luego, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Chubut, Córdoba y Mendoza recibieron entre $ 14.000 y $ 19.900 por habitante, y finalmente, la provincia de Buenos Aires y la CABA captaron menos de $ 10.000 por persona.

Desempeño de las transferencias automáticas. Total 2022

En todo el año 2022, las transferencias automáticas totalizaron $ 6.527.241,9 millones, incrementándose 83,6% interanual en moneda corrientes, y exhibe un alza de 6,3% en moneda constante (base 100=diciembre 2016).

Los envíos totales del 2022 no solo son superiores al 2021 en términos reales, sino que también superan a los años previos: se ubica 13,9% por encima de 2020; 9,1% vs. 2019; 7,5% contra 2018 y 15,1% frente a 2017.

En todo el año 2022 los envíos por coparticipación federal de impuestos alcanzaron los $ 5.918.027,4 millones (91% del total de los envíos automáticos totales a las 24 jurisdicciones). Exhiben una expansión interanual del 88,2% nominal, y del 8,8% en moneda constante.

Por su parte, dentro de las Leyes y Regímenes Especiales, el Impuesto a los Bienes Personales totalizó en el año $ 249.001 millones y caen 12,5% real anual; el IVA de Seguridad Social totalizó $ 38.729 millones y crece 4,4% anual real.

Por su parte, las transferencias correspondientes al impuesto a los Combustibles Líquidos fueron por $ 95.428 millones y caen 31,7% real anual; los fondos del Régimen de Energía Eléctrica totalizaron $ 8.798,8 millones y crecen 0,4% real anual; y los del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) fueron por $ 11.709,2 millones y caen 23,9% real anual. Finalmente, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal fueron por $ 204.998,7 millones cayendo 3,8% real anual.

Desempeño de las transferencias automáticas totales de 2022, por jurisdicción.

Al igual que se detalló para el caso específico de diciembre, en el acumulado del año 2022 los distritos presentan diferentes resultados en función de los distintos impactos de los índices de precios regionales, pero se destacó que el año cerró con alzas para las 24 jurisdicciones subnacionales, encabezadas por CABA (8,0%) y con pisos en las tasas de crecimiento en Buenos Aires y Misiones (5,3% en cada caso)

Distribución per cápita de las transferencias automáticas. Total 2022

En línea con los observado en los resultados para el mes de diciembre, Tierra del Fuego cierra el 2022 siendo la provincia más favorecida de los envíos al medirlos en términos per cápita: $ 417.210,5 por habitante, única provincia en superar el techo de los cuatrocientos mil pesos. Detrás quedan Catamarca y Formosa, con envíos equivalentes a más de $ 360 mil por persona; mientras que La Pampa y La Rioja recibieron el 8,0% equivalente a más de $ 300 mil pesos por habitante en concepto de transferencias

automáticas de recursos nacionales durante el año.

San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santiago de Estero, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y Río Negro, recibieron un equivalente de entre $ 200.000 y $ 270.000 por habitante en todo el año.

Luego, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Chubut, Córdoba y Mendoza recibieron entre $ 126.000 y $ 170.000 por habitante; finalmente, la provincia de Buenos Aires y la CABA captaron menos de $ 100.000 por persona.

