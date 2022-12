Entre internas, candidaturas y CFK, ATE va al paro

(ADN).- El rionegrismo también tendrá una pata sindical. Ya avisó la CGT que conduce Rubén Belich en un acto en Allen junto a la gobernadora Arabela Carreras, que el movimiento obrero organizado abrevará en Juntos Somos Río Negro y que, por primera vez, estará fuera del justicialismo en Río Negro. También pretende sumarse Rodolfo Aguiar, el secretario adjunto nacional de ATE. Hace unos días dejó la puerta abierta para generar una colectora con su partido Unidad Popular.

Con ese objetivo en marcha, más las internas con el sector rojo y el veredicto que mañana la justicia federal emitirá sobre el caso Vialidad que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ATE va al paro con cortes de puentes en todos los puntos de ingreso y egreso a la provincia.

El gremio emitió un comunicado anoche anunciando la medida de fuerza. Alegan que no irá a la paritaria prevista para el este martes porque «el Gobierno abandonó las políticas laborales que fueron centrales en los últimos años». Uno de los disparadores fue la liquidación de un adelanto de aumento que el sindicato (también UnTER y UPCN) validaron en la última reunión de la Función Pública. El «mini aguinaldo» fue mal comunicado. Los estatales esperaban el 10% de su sueldo y esa cuenta no cerró cuando revisaron el depósito. Frente a la queja generalizada, los gremios corrieron el cuerpo y proponen protestas.

Es tiempo de definiciones políticas y esa ansiedad se cuela en todos los sectores, más aún en aquellos donde hay expectativas de integrar las listas (con o sin adhesión) al rionegrismo que propone JSRN y al que se sumarán sectores de la UCR, el PJ y el FR.

También, es sabido que en tiempos electorales surgen reclamos más fuertes (algunos viejos, otros descontextualizados) porque los oficialismos son más permeables a resolverlos para evitar conflictos.

El paro de ATE coincide también con una «movida» nacional donde muchos sectores políticos y sindicales se movilizarán para dar una señal de respaldo a CFK el día de la lectura de la sentencia por la causa Vialidad.

Otro eje que motiva a la dupla Rodolfo Aguiar-Rodrigo Vicente es mostrar fortaleza hacia adentro del gremio. Hace unas semanas que el sector rojo viene dando muestras de independencia, en especial en Bariloche. La seccional (a pesar de las paritarias y los logros de la conducción verde) arremete con reclamos en diferentes organismo provinciales, especialmente en Salud, SENAF, Desarrollo y Educación.

El último «piquete» se hizo en el hotel Panamericano para que el reclamo le «llegue a la Gobernadora». La movida fue desactivada con promesa de un posterior encuentro que finalmente ocurrió -de manera informal- en la ciudad andina. La mandataria no dio espacio a un reclamo formal: «para eso están las paritarias», dijo. El encuentro motivó enojo en la conducción de ATE y Aguiar lo hizo saber a través de la prensa. Pero el líder sindical no logró anular las protestas del sector rojo y la conducción actual rionegrina no puede convencerlos de ser «orgánicos». En esa impericia se esconde en el enojo con Carreras.

Se acerca el tiempo de definiciones y todos juegan.