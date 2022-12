«Eso es lo que quieren. Presa o muerta», dijo Cristina Fernández al cerrar la alocución- una de las más explosivas de los últimos tiempos- luego de conocerse su condena a seis años e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos cuando enfatizó que “en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros», anticipó al cierre de su defensa.

«No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. Pero mascota de usted, Magneto, nunca. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa», dijo la titular del Senado, en un mensaje al CEO del Grupo Clarín.

La vicepresidenta argumentó que con el fallo en su contra «buscan disciplinar a la dirigencia política» y agregó: «La condena no son los seis años en la cárcel. La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron por elección popular».

Además, recordó la fusión entre Clarín y Cablevisión durante el mandato de Néstor Kirchner y el pedido por Telecom, durante su mandato al que no accedió. «Esto es lo que me están cobrando. Esta es la verdad. Por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015. No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada».

«Mafia y Estado paralelo, eso es lo que está pasando en Argentina y eso es lo que me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Eso es lo que querían. Me van a poder meter presa el 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando, a algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna banda de marginales me peguen un tiro, que eso es lo que quieren. Presa o muerta», concluyó, en referencia a la investigación por el atentado en su contra.