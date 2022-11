Profundizan el análisis de daños por las heladas

(ADN).- La provincia, a través del Ministerio de Producción y Agroindustria continúa trabajando en el análisis de los daños causados por las inclemencias del tiempo y las heladas registradas la semana pasada.

El equipo de Fiscalización recorrió diferentes zonas afectadas y en las últimas horas hubo una reunión en la Secretaría de Fruticultura para profundizar la evaluación.

En este marco, el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, contó que los fiscalizadores brindaron un informe de los daños en la producción a causa de las heladas.

“Fue una helada de no muy baja temperatura, pero muy larga. Es probable que haya un daño en la fruta que aún no esté manifestado. Hicimos un relevamiento técnico en diferentes zonas, desde el primer día hasta hoy y un poco vamos viendo en qué sectores y en qué variedades hay daños. De todos modos, seguimos prestando atención a la fruta que está en la planta y que no sabemos si va a ser fruta que se pierda o termine en una deformación de calidad”, señaló Fernández.

La próxima semana habrá una nueva reunión del equipo de fiscalizadores y se irá alineando el análisis de la información técnica a las diferentes medidas que se están definiendo para asistir a los productores afectados: la prórroga de la emergencia del año pasado, la nueva emergencia de este año para los damnificados y beneficios excepcionales para los productores afectados en ambas temporadas.

Por último, Fernández recordó a los productores que aún están disponibles en las cámaras de cada ciudad, las planillas de declaraciones juradas para denunciar los daños.