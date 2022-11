(ADN). – Miguel Martínez (UCR), intendente de Ingeniero Huergo que participa en JxC, dijo en Frecuencia VyP, de Viedma, que “aunque no tengamos el sello (UCR) nadie puede decirnos que no somos radicales”; se mostró en línea con Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich y señaló que aún no definió la fecha de las elecciones municipales en esa localidad.

Añadió que sin embargo está decido el nombre del futuro candidato, sin revelar su nombre, y que en lo personal espera integrar una lista de candidatos a la Legislatura.

Frente a una posición de menor peso, ante el PRO y la CC-ARI, de parte de los radicales que integran la alianza macrista, destacó que dirigentes a nivel nacional, como Cornejo y Bullrich, van a interceder para equilibrar fuerzas dentro de JxC en la provincia.

Opinó en su nota radial, frente a la posición de la orgánica radical en Río Negro, que está bien que “cada uno tome el camino que más le guste y nosotros estamos cómodos en el espacio” y destacó que “aunque no tengamos el sello (UCR) nadie puede decirnos que no somos radicales”. Reiteró que “Cornejo está dispuesto a acompañar este proceso en Río Negro”.

Sobre la elección municipal en Huergo, afirmó que se puede votar entre abril y octubre convocando con 90 días de anticipación, pero que aún no está definida la fecha. “No tengo apuro -dijo Martínez- la gente sabe votar, corta boleta y al intendente lo votan los vecinos, por más que sea el mismo día y en la misma boleta”.

El jefe comunal indicó también que en Cambia Río Negro, tiene sólo dos lugares ya decididos (Tortoriello y Álvarez Guerrero) y que “para el resto de los candidatos debemos sentarnos en una mesa y acordar para ganar la elección, y voy a pelear un lugar en la Legislatura”, agregó.

Por último, manifestó que es optimista con la candidatura de Aníbal Tortoriello a la gobernación y “también nos favorece la fragmentación del Frente de Todos”.