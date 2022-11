“Es una posibilidad” la candidatura en Bariloche

(ADN). – “Es una posibilidad, entre otras”, respondió la gobernadora Arabela Carreras al ser consultada sobre su candidatura a intendenta de Bariloche para el año próximo.

En una nota en Radio Raíces de Viedma, agregó que “lo estamos conversando y voy a tomar la decisión que más se acerque a mi deseo” e indicó que “he llegado en un momento en mi carrera en que no estoy obligada a tomar decisiones contextuales. Me gusta saber que quiero hacer y hacerlo si el pueblo me acompaña”.

Señaló que “por supuesto que cuando una está en la gestión y tiene buenos resultados, siempre está la posibilidad de seguir, porque me gusta y me siento muy conforme de desarrollar proyectos”.

“Cumplir con la palabra”

En este punto, Carreras destacó que lo “importante es cumplir con la palabra”, porque “cuando hablamos con Alberto Weretilneck y me ofreció la posibilidad de reemplazarlo -cuando fue impedido de ser reelecto- le dije que si dentro de cuatro años vos querés volver, yo voy a cederte el lugar” y agregó: “porque me parece que llegué de esta manera y quiero tener este gesto”.

“Llego el momento y cumplí con mi palabra, porque eso es lo que me define” enfatizó la gobernadora, porque “creo que la política hay que mirarla en el mediano y corto plazo, no en la inmediatez, y tener como antecedente ser una persona que cumple la palabra, cuenta”.

El “gran acuerdo provincial”

Consultada su opinión sobre la construcción de “un gran acuerdo provincial” convocado por el senador Weretilneck, la mandataria rionegrina dijo que “mi criterio es coincidente porque tenemos la voluntad” y aclaró que “lo primero es no romper nuestro frente y esa es una de las razones por las que he decidido no confrontar con Weretilneck, porque replicaríamos el destrozo que se está haciendo en las fuerzas políticas a nivel nacional. No beneficia al pueblo ni a nuestra gente y tiene más que ver con las aspiraciones personales de las figuras políticas”

“No destruir lo propio y por supuesto transversalizar y construir los consensos para el proyecto provincial, donde tenemos mucho por construir, y si podemos hacerlo dentro de un gran consenso podemos garantizar realizarlo”, agregó Arabela Carreras.

Por otra parte, la gobernadora adelantó a estará en el asado organizado para mañana por Juntos de Viedma, en el Gimnasio de Goliat, para mil personas. “Voy a pasar a saludar en este hermoso encuentro militante de nuestro espacio” y “también estaré en la Expo Idevi”.