Weretilneck pidió construir un Río Negro más integrado

(ADN). – En Los Menucos primó la decisión de “seguir convocando a rionegrinos y rionegrinas que tienen la intención de construir un Rio Negro más integrado, más rionegrino que nunca, alejado de los partidos nacionales y de las grietas”, de esta manera definió el senador Alberto Weretilneck la línea de la convocatoria, de Juntos Somos Río Negro, lanzada el sábado desde la línea sur en el encuentro de la Asamblea del partido.

También en diálogo con Radio Raíces, de Viedma, destacó que con el senador Martín Doñate, tiene un vínculo “más allá de lo político, es que es personal y muy importante desde lo humano” y afirmó que “compartimos los objetivo centrales importantes de la provincia y de la Nación, con independencia”.

Afirmó que esta relación permitió un trabajo coordinado en la gestión, para “conseguir cosas para Río Negro”. También señaló esta tarea conjunta con los diputados Luis Di Giacomo, Agustín Domingo (JSRN y Pedro Dantas (FdT) y puso como ejemplo los recursos logrados en el presupuesto nacional para obras estratégicas en la provincia. Sumó a esta tarea a la senadora Silvina García Larraburu.

Weretilneck explicó que la convocatoria a un gran acuerdo provincial, no está planteada sólo “en temas partidarios, es un tema de ideas y de concepto del momento y estamos en condiciones de definir los ejes centrales de los próximos 20 años entre todos aquellos actores no solamente políticos, sino también dirigentes gremiales y sociales y de instituciones no gubernamentales”.

Señaló que Juntos es la expresión mayoritaria y entendemos que convocamos a todos aquellos que sientan que hay algo para aportar a Rio Negro.

Consultado quien lo acompañará en la fórmula a la gobernación, indicó que “lo vamos a ir decidiendo con el correr de los días y la próxima etapa será hasta diciembre”.

Al reforzar su pensamiento de un trabajo provincial conjunto, explicó que por ejemplo “lo que le tocó a Arabela con la pandemia fue desconocido, imprevisible, sin ninguna certeza, tanto para ella como para los intendentes y a todos nos hace reflexionar sobre los alcances de una política publica y de un proyecto de provincia, donde todos podemos aportar algo” y expresó que “después habrá que ver como consensuamos. Tenemos que ponernos de acuerdo más con lo que nos une que lo que nos divide. Si nosotros logramos entre todos más acuerdos, creo que podemos seguir transformando a Rio Negro. Lo importante es que, los temas centrales, sean comunes y políticas de Estado”.