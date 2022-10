«Los invito a soñar» convocó el presidente del PJ rionegrino

(ADN). – «Los invito humildemente a soñar algo diferente, no creo que haya alguien en este lugar que no crea que Río Negro merece tener mejor educación, mejor seguridad, mejor salud, no creo que en este lugar no haya nadie que no piense que faltan muchas cosas en Río Negro, por eso los invito a soñar» manifestó el presidente del PJ de Río Negro, Sergio Hernández, en el acto del Día de la Lealtad, celebrado ayer en General Conesa.

«Empecemos a pensar diferente, a ver de qué forma somos parte del Río Negro que viene y somos parte de la transformación definitiva que necesitamos», manifestó el titular del peronismo rionegrino e intendente de Lamarque, frente a militantes y dirigentes que concurrieron al acto de homenaje del 17 de Octubre de 1945, hito histórico donde una movilización popular sin precedentes hasta esa fecha dio nacimiento al movimiento político conducido por Juan Domingo Perón y Eva Perón.

Durante el acto también hablaron el intendente de Conesa, Héctor Leineker; Alejandra Más; Luciano Ruiz; Daniel Belloso; Nicolás Rochas y Natalia Vergara, dirigentes justicialistas que a su vez integran la coalición electoral «Nos Une Río Negro».

La legisladora Alejandra Mas, al hacer uso de la palabra, destacó que «tenemos que diseñar entre todos los peronistas un modelo de provincia, un modelo de provincia productivo, un modelo que contenga a todos, que sea capaz de desarrollarse en los diferentes puntos geográficos, económicos y políticos de nuestra provincia para no tener más lugares marginados, para eso estamos, ese es nuestro objetivo en común».