Capozzi, cuestionó la alianza electoral Cambia Río Negro

(ADN). – Sergio Eduardo Capozzi, referente del PRO de San Carlos de Bariloche, pidió al Tribunal de Disciplina del partido, que analice la conducta de Aníbal Tortoriello, al anunciar ayer en aquella ciudad la formación de la alianza electoral Cambia Río Negro, sin aprobación de la asamblea de Propuesta Republicana Río Negro, y además cuestionó la designación de Juan Pablo Álvarez Guerrero, como integrante de la fórmula a la gobernación del espacio, a quien definió como un «descalificador» de Mauricio Macri. También criticó que no hay una mujer en la propuesta de candidatos a la gobernación.

Capozzi pateó el tablero desde la ciudad andina pidió al Tribunal de Disciplina que proceda a evaluar «y en su debido momento se expida» sobre si Tortoriello no incurrió «en inconducta, indisciplina, o violación de los principios y resoluciones de los organismos que pueden generar la aplicación de sanción a afiliados, en razón de anunciar la alianza Cambia Río Negro, sin ser aprobada en una asamblea del partido, según expresa la carta orgánica: «Aprobar las iniciativas en materia de política electoral, alianzas, frentes e inclusión de precandidatos y/o candidatos extrapartidarios para cargos electivos, que le sean presentadas por el Consejo Directivo, para cuya aprobación será necesario el voto de una mayoría agravada de las 2/3 partes de los asambleístas presentes».

«Desde hace meses que vengo sosteniendo que efectuar reuniones y tomar decisiones en las cuales se invoque la constitución de esa “alianza” es un grave error pues, el señor presidente estaría tomando atribuciones que exceden sus competencias e ignorando al órgano máximo partidario, la Asamblea. Este proceder nos ha llevado a una crisis con dirigentes pares de otros partidos que históricamente integraron anteriores alianzas, concretamente con la Unión Cívica Radical que, a principios de año hizo llegar a nuestro Presidente una nota haciéndole saber que los Comité locales serían los encargados, llegado el momento, de designar a las personas que integrarían las mesas locales de la futura alianza. La inobservancia de este pedido fue agravado por el hecho de que en la reunión de hoy se hallaba presente la señora María Ángeles Dalceggio que se encuentra en medio de un entuerto legal con su propio partido pero no dudó en atribuirse su representación», explicó Capozzi y recordó que «desde la Convención Provincial de la UCR, consecuencia de esta actitud, se anunció su separación de la “alianza política”. Un gran daño a nivel provincial y nacional».

Puntualizó que «cuando nada lo pedía, sin motivo para apresurar los tiempos y sin consultarse al Consejo partidario, se avanzó con la constitución de una alianza y se le puso un nombre, todo a espaldas de los órganos partidarios y con el total desconocimiento de los afiliados».

También cuestionó la designación de Juan Pablo Álvarez Guerrero, «asambleísta de la UCR Nacional» y señaló: «sin analizar los méritos del Dr. Alvárez Guerrero, no podemos olvidar que el mismo integró una fórmula que se enfrentó al propio Tortoriello en las últimas PASO. Esto no es un descalificativo, es más, hablaría muy bien de nuestro Presidente que le toma la mano a quien ayer lo enfrentaba, no sólo desde una lista sino desde sus ideas: Aníbal provida, Álvarez Guerrero en las antípodas y también es conocido su posición política muy alejada del PRO, sus principios e ideas. Álvarez Guerrero se presenta como demócrata socialista y en sus redes sociales no se ha cansado de atacar al ex Presidente de la Nación y fundador del PRO, Ing. Mauricio Macri, descalificando».

«No es menor el hecho de que corresponde analizar si es prudente que la formula la integren dos varones pues, aunque la ley lo permita, sería un retroceso en el avance hacia la paridad de género y una falta de respeto para todas las mujeres que bregan por el respeto de sus derechos», destacó Capozzi.

Finalizó pidiendo que «el Tribunal debe investigar los hechos acaecidos, que se corra traslado de esta presentación y escuchado su descargo, si el Sr. Presidente ha incurrido en violación sus deberes y obligaciones tomando decisiones que comprometen al Partido y afectan nuestra relación con aquellos que desde 2015 son nuestros aliados, se apliquen las sanciones que vuestro buen saber indique».