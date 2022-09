«Nos cerraron el diálogo, así no podemos construir Jxc»

(ADN).- “Tortoriello nos ha cerrado las puertas del diálogo, y eso impide que podamos construir Juntos por el Cambio”. Así lo expresó la ex diputada nacional radical Lorena Matzen, y metió más presión a una relación política compleja entre la UCR y el PRO en Río Negro.

En declaraciones a la AM La Carretera Matzen dijo que “tenemos grandes diferencias con un PRO que está muy cerrado. Con una persona que tiene una soberbia que impide el diálogo. Tortoriello nos ha cerrado las puertas del diálogo y eso impide que podamos construir Juntos por el Cambio. Yo lo responsabilizo. Porque la alianza no tiene que depender de una persona”.

En esa línea, la dirigente radical se refirió al diputado nacional Aníbal Tortoriello como el “autodenominado candidato», a gobernador por el macrismo, «no nos ha permitido opinar sobre el plan de gestión. Para sentirnos parte queremos acompañar un plan de gobierno que no sabemos cuál es. Ese plan es importante que se discuta, no se trata de personalismos. Acá no hay ningún mesías. Hay que sentarse a trabajar”, exhortó.

“Los personalismos han hecho que la gente tenga un gran descreimiento de la política, porque se ven personajes, no se ven planes que den esperanza. Queremos volver a ser creíbles con una propuesta concreta”, concluyó.