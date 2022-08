Ex diputados nacionales piden revalorizar al peronismo

«No es tiempo de relativizar el valor del peronismo buscando alianzas inconvenientes sino de vigorizar la identidad de nuestro movimiento», expresaron en un comunicado por ex legisladores nacionales peronistas Silvia Horne, Josué Gagliardi, Ayelén Sposito y Osvaldo Nemirovsci, en clara referencia a la nueva alianza «Nos Une Río Negro», a pesar que no ser aludida.

Sostienen que «es necesario un fuerte impacto de credibilidad que despierte confianza en los peronistas primero, en los frentistas después y, sobre todo, en los cientos de miles de vecinos rionegrinos a los cuales queremos entusiasmar con lo nuestro. Y eso no se logra con un PJ cerrado y preso de la lógica del oportunismo».

Destacan que «coincidamos en que el PJ rionegrino tiene un destino de construir mayorías y no de consolidarse como esta minoría que es hoy» y «sí estamos seguros que eso no se puede en espacios mínimos de debate y a puertas cerradas entre once dirigentes que deciden variables políticas que comprometen al PJ y a sus miles de afiliados y mucho menos optar por rumbos que pretenden sumarse al partido de gobierno, en una notoria desnaturalización de lo que la hora exige».

Dejan sentado que «nosotros no estamos de acuerdo con eso y militaremos, para 2023, por propuestas y candidaturas peronistas y agregan que «sepan, aquellos que están jugando irresponsablemente con nuestro partido, en virtud de dudosas y transitorias mayorías formales, que no dejaremos resquicio alguno en donde dar la batalla por un PJ competitivo, democratizado y con claras banderas de autonomía política y electoral».