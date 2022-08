En busca de un gran acuerdo. ADN

Sin dudas que un tema que abrió un profundo debate en el peronismo rionegrino ha sido la propuesta lanzada al escenario político provincial de un acuerdo entre JSRN y el FdT y otros espacios políticos. En realidad, se trata de una confluencia que expusieron en varias oportunidades los senadores Martín Doñate y Alberto Weretilneck, además de sectores de la UCR, incluidas fotografías, que generaron reacciones, sobre todo en el PJ.

Ambos reiteraron la necesidad de construir lo que se dio en llamar “un gran acuerdo rionegrino”, con un mensaje que implica comprender que una sola persona o un solo partido nunca podrá representar a una provincia con grandes riquezas, heterogénea, diversa y territorialmente dispersa.

Es un desafío pensar el futuro desde esta concepción. “La diversidad es nuestra riqueza y esa riqueza es nuestro futuro”, reflexiona Doñate.

De esta manera, el dirigente camporista relega todo abordaje limitado a la coyuntura electoral y al futuro inmediato del peronismo en la provincia. Su apuesta y preocupación es sentar las bases para alcanzar ese «gran acuerdo» entre las fuerzas políticas, aun a costa de las críticas internas en el peronismo que busca definiciones en tiempos más perentorios,

¿Quién es el candidato del peronismo? pregunta Doñate, y recrimina: «porque cuando yo pregunto nadie dice nada».

Víctor Sodero Nievas, un político peronista, que fue candidato a gobernador, ocupó un escaño en la Cámara de Diputados y se desempeñó como juez del STJ de Río Negro, le dijo a ADN -conversando sobre el futuro rionegrino- que la provincia “tiene que mirar al mar, pensar en la energía y tener un proyecto político”. Pareciera ser un pensamiento vigente en la política.

Una visión estratégica también seduce a Doñate quien insiste en el seno del PJ que hay que reencauzar una gran reestructuración de Rio Negro en materia de prestación de servicios públicos esenciales y “será posible si somos capaces de confluir en un gran acuerdo rionegrino, un gran movimiento multi representativo para construir un gran proyecto de provincia”.

“Las peleas internas y las cuestiones personales de los dirigentes o los partidos no pueden ser ni deben ser el gran obstáculo, para poner a Rio Negro en el lugar que se merece y que, por su múltiple potencial, debería desde hace mucho tiempo liderar el concierto de provincias de la Patagonia” plantea, y alerta “no pensemos ni especulemos con las elecciones, ni en eventuales alianzas electorales. No se trata de personas ni el destino personal o de un partido político. Se trata de soñar en grande a Río Negro y el futuro de su gente”.

La propuesta es que las principales fuerzas políticas y partidos que existen en Rio Negro puedan ponerse de acuerdo, convocar y construir un gran movimiento rionegrino para construir las bases para una Río Negro líder, a través de políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y los tiempos.

Según ese pensamiento hay que fijar una agenda con media docena de temas que deben ser política de Estado, «donde todos estamos de acuerdo. Podemos discutir un plan de pavimentación o de viviendas en tal o cual localidad, pero no en la necesidad de desarrollar los valles irrigados para producir alimentos», explica Doñate ante diferentes auditorios. “Que nadie tenga que relegar ni marginar la identidad con su partido, sector u organización política. Ni tampoco dejar de lado sus liderazgos nacionales ni sus perspectivas ideológicas, su pertenencia ni su identificación histórica”, puntualiza.

La idea fuerza es construir un acuerdo para los próximos 50 años y que el eje sea aprovechar al máximo el potencial de la provincia. “Como generación me resisto a pensar que no hay caminos para lograr mayores niveles de independencia y autonomía en el marco de un país federal. No me resigno a que nuestra provincia tenga el actual estado de situación y la grave dependencia del Estado federal para poder administrarse y tomar grandes decisiones”, platea.

Esa construcción no esta ligada a lo estrictamente electoral. Ese paso puede ser ahora o más adelante. Así, bajó el nivel de ansiedad e incertidumbre sobre el acercamiento a JSRN. De todos modos, el objetivo es ir por más, y evitar «quedarnos solos cantando la marcha peronista y repetir experiencias electorales», alejados de los requerimientos de los rionegrinos.

“Cómo vamos a defender al puerto de San Antonio frente a los intereses bonaerenses del puerto de Bahía Blanca, o cómo construimos un gasoducto desde Vaca Muerta a nuestro litoral marítimo… ¿se puede pelear esto solo?”.

“No quiero hablar de candidaturas, indicó el senador, porque sería contradecirme en esta propuesta, dijo y agregó “hoy todo mi esfuerzo es tratar de explicar a todos los compañeros y a todos los sectores sociales sobre la necesidad de poner en marcha este acuerdo rionegrino”.

Reconoció que hay “mucha mezquindad para pensar en la construcción de un acuerdo político amplio para alcanzar un desarrollo estratégico, pensando en la energía, el turismo, la producción de los valles rionegrinos, o construir un gran mercado concentrador en Río Negro” cuando sólo “se está pensando en los cargos electorales”.

Precisó que el peronismo tiene que entender esto más allá de las elecciones y el resultado en las urnas el año que viene y “sea quien sea el candidato”. Hoy estamos en una elección de tercios, donde “competimos un lugar con JxC” pero “nuestra obligación es pensar el futuro».

“Está muy claro que nadie puede arrogarse la representación y los intereses de los rionegrinos y rionegrinas. Pretender monopolizar esa representación es pura demagogia y contradice la misma idea de pretender abrazar el diverso, múltiple y amplísimo universo de identidades que caracterizan a nuestra provincia. Nadie “es Río Negro” por sí solo. Puede ser un buen o mal slogan, pero es nada más que eso”, reflexionó por último Martín Doñate.