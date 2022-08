Diputados: renunció Massa y asumió Cecilia Moreau

La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de Sergio Massa, como presidente del cuerpo legislativo, y asumirá mañana como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Fue en el marco de una sesión especial y el bloque del Frente de Todos (FdT) propuso a Cecilia Moreau para presidir ese cuerpo. «La Argentina necesita el coraje de construir consensos», dijo Massa al despedirse de su cargo.

«Quiero agradecerle a cada diputado y diputada. Si algo me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que a hablar, es aprender a tolerar, es a convivir en las diferencias, es a intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo y muchas veces con resultado negativo, a buscar acuerdos. Pero, sobre todas las cosas, me enseñó a valorar y a respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva delante», reconoció Sergio Massa.

El nuevo ministro de Economía señaló que por más que los legisladores «en muchos temas podemos pensar distinto», todos «tienen una enorme pasión por tratar de construir de la Argentina un lugar un poco mejor».

Por su parte, al momento de asumir la presidencia del cuerpo, Cecilia Moreau, expresó: «Asumo el compromiso de expresar a la máxima institución de la representación popular y democrática en todos sus matices y diversidades».

Moreau se convirtió en la primera mujer de la historia en presidir la Cámara de Diputados.

«Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Me genera un orgullo extra ser la primera mujer presidenta de la Cámara -afirmó Moreau-. No se confundan, no voy a gobernar esta Cámara por mis hormonas. Lo voy a hacer con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas».

Asimismo, agradeció a Massa, quien se va a formar parte del gabinete de «un gobierno que está dejando todo para que la Argentina salga adelante» y que durante la pandemia «tuvo sabiduría, equilibrio y la facilidad para incorporar tecnologías para que esta cámara siguiese funcionando».

«Va a ser mi voluntad administrar los disensos y buscar los consensos que, muchas veces, la sociedad espera de nosotros en un momento tan particular», agregó.