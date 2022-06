El 15 de junio la Legislatura elegirá Defensor del Pueblo

(ADN).- Labor Parlamentaria definió ayer la fecha para la elección del Defensor/a del Pueblo. Además, en la mis jornada se llevará adelante una nueva sesión ordinaria.

El próximo miércoles 15 de junio, desde las 09.00 hs, el parlamento provincial elegirá al nuevo titular del organismo contralor y a su adjunto. Luego se realizará una nueva sesión ordinaria.

Labor Parlamentario definió fecha para la elección del Defensor/a del Pueblo y próxima sesión para el miércoles 15 de junio:

O9.00 hs: Elección Defensor/a y jura

10.00 hs: Sesión ordinaria

Los 10 preseleccionadas que disputarán esos dos lugares son la actual Defensora del Pueblo, Adriana Santagatti; la ex secretaría de Salud y ex candidata de diputada por JSRN, Mercedes Ibero, la ex titular del mismo organismo, Nadina Díaz. También participarán Rodolfo Artola, Manuel Castañeda, Edith Marina Gertosio, María Eva Scatena, Alvaro Larreguy, Juliana Tamburrini y José María Ramallo.