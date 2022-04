“No vamos a permitir que Tortoriello maneje a la UCR”

(ADN). – Marcelo Cascón, presidente de la Convención Provincial del radicalismo, expresó que “no vamos a permitir que (Aníbal)Tortoriello maneje a la UCR y a Juntos por el Cambio”.

En diálogo con ADN indicó que, en Río Negro, el radicalismo inició -luego de la Convención de Choele Choel- una etapa de “recuperación para tener una presencia fuerte y propia” y “de esta manera poder construir el mejor camino al momento de tomar las decisiones políticas”.

Según Cascón, este proceso se desarrolla de abajo hacia arriba para recuperar “la presencia del radicalismo para luego sentarse a discutir en equilibrio y abrir el diálogo con límites” y puntualizó ¿cuáles son estos límites? Que no vamos a permitir que nadie maneje nuestro espacio y no estamos de acuerdo que Tortoriello maneje a la UCR y JxC”.

Destacó en este tema que cuando la actual presidenta de la UCR, Ángeles Dalceggio, dice que Tortoriello será el candidato a gobernador por JxC, “eso es falso”, porque esa decisión “se tomará en la Convención, luego del proceso de dialogo y acercamiento de abajo para arriba” y agregó que “de ninguna manera será una determinación personal de un dirigente”.

“Esta es la construcción para este año y veremos hasta dónde somos capaces. Solamente la Convención decide sobre las alianzas porque la UCR no puede ir detrás de decisiones personales”, dijo el dirigente radical barilochense.

Consultado Marcelo Cascón sobre la actitud de algunos concejales que son permeables a trabajar en acuerdo con administraciones municipales de Juntos, expresó que “hay realidades locales diferentes, con lugares donde no hay diálogo y otros que no es así” y explicó que “la Convención de Maquinchao -previo a las elecciones provinciales- liberó el dialogo institucional, pero no personal”.

Indicó en este sentido que “es probable que se vaya a estos acuerdos, pero con el aval y acompañamiento de las autoridades locales y provinciales de la UCR, para el 2023” y remarcó que para esto es importante el debate local y provincial, “pero que nadie haga lo que quiera, porque vamos por el diálogo institucional”.

Cabe señalar que existen acompañamientos de concejales radicales con JSRN, en varias localidades. Por ejemplo, en Viedma, Pedro Sánchez, hoy tiene una posición menos beligerante con el Ejecutivo y se visualiza la intención de colaborar con el intendente Pedro Pesatti.