Weretilneck no quiere votar el acuerdo con el FMI

(ADN).- El rionegrino dijo que la deuda macrista le “revuelve las tripas” y que votar a favor del acuerdo es “legalizar” el crédito.

“Nos revuelve las tripas, cómo fue que pasó con esos 42.700 millones de dólares, cómo se tramitaron, se gestionaron y tuvieron la complacencia del Fondo y del gobierno de EE.UU. Y cómo termina yéndose esa plata”, se quejó Weretilneck en diálogo con Radio 10.

👉#RayosX | "Si yo tuviera que votar por mi estómago y por mi corazón, diría que no. Pero cuando tenga que hacerlo, pondré por delante el interés de la Nación, de mi provincia, y el mal menor", @Weretilneck a @tunykollmann.

🔗 https://t.co/ir13n1z8sN — Radio 10 – AM 710 😷 (@Radio10) March 6, 2022

En esa línea, adelantó que, pese a que aún no decidió su voto, “hoy es no, es negativo porque yo creo que el normalizar esta situación es legalizar lo que fue este crédito”, pero dejó abierta una puerta, “ obviamente, como todo hombre público, cuando tengamos que votar vamos a poner muchas cosas: el interés de la Nación y la provincia, el futuro de Argentina y el mal menor”.

👉#RayosX | "No decidí aún mi voto. En confianza, entre amigos, hoy te digo que no lo voto", @Weretilneck, sobre el acuerdo con el FMI, a @tunykollmann.

🔗 https://t.co/ir13n1z8sN — Radio 10 – AM 710 😷 (@Radio10) March 6, 2022

Consultado sobre la idea de no reconocer la deuda, el de JSRN fue taxativo “tenemos un presidente que carece de liderazgo. Entonces, una batalla de estas características, una situación de esto significa tener liderazgo en la presidencia y no lo tenemos. Y cuando vos no tenés líder no podés enfrentar una batalla de estas características”.