«Soy candidato y si es necesario iré a una interna»

(ADN). – Aníbal Tortoriello ratificó su propósito de ser candidato a gobernador para el año próximo como “quedó confirmado después del 14 de noviembre”. Señaló en diálogo con ADN que “los 102 mil votos, a través de mi figura, nos confirmaron el camino hacia el 2003”.

También indicó que el Alto Valle se ve afectado en el mercado internacional frutícola por la guerra en Ucrania y que el 30% de la fruta que vende a Rusia no es de calidad y por lo tanto muy difícil de vender y puntualizó que «el Alto Valle, por tener este tipo de cliente bajó la calidad del producto”.

El diputado nacional rionegrino de Juntos por el Cambio, aclaró que su postulación es por el PRO y que será tratada con el radicalismo y el ARI y lo “vamos a decidir entre todos en Juntos por el Cambio” e indicó que si “es necesario se iré a una interna, como hicimos para diputados, porque fue el pueblo el que solucionó la disputa” y reiteró que “voy a ser candidato”.

Tortoriello conversó con esta Agencia “desde Cipolletti, porque esta semana me tocó estar en la provincia y la próxima trabajo en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados”. Dijo que observa con esperanza y un algún grado de optimismo ganar las elecciones a gobernador el año venidero, porque “tuvimos una aceptación muy fuerte de JxC y de mi figura”.

Indicó que “tenemos todo para crecer y para ganar” y explicó que los 102 mil votos “hoy es nuestro piso”, mientras que JSRN y el FdT llegaron al techo de sus posibilidades. “Hicimos una campaña cero clientelista, mientras nuestros competidores son especialistas en el tema”.

El diputado nacional recordó que “salimos al ruedo tres meses antes de las elecciones y sacamos 102 mil votos de la nada y con una figura nueva”.

“Me hice conocer en tres meses con el antecedente de haber sido el mejor intendente de la historia de Cipolletti”, dijo Tortoriello y adelantó que ahora “vamos a buscar a los que no votaron y a los desencantados con JSRN y el FdT”, al tiempo que manifestó que “me siento muy bien con el crecimiento personal como político, y estos años, como diputado nacional, me permitirán tener una visión más amplia para gobernar la provincia”.

Tortoriello expresó estar “muy contento con su trabajo legislativo nacional, como una nueva experiencia, donde se pueden generar proyectos y leyes que cambien la realidad de la gente, con proyectos y leyes que brinden mejor calidad de vida”.

Explicó que trabaja en la Cámara de Diputados en distintas problemáticas, pero en especial en temas de producción, sobre todo del Alto Valle rionegrino, que “se encuentra muy afectado por la guerra en Ucrania, porque exportamos un 30% de la fruta a Rusia, que genera la caída de un mercado muy fuerte”.

“La fruticultura necesita salir de esta coyuntura y luego pensar de qué manera se puede proyectar e invertir en tecnología para ser más competitivos, porque hoy tiene poco acceso a la inversión y sufre una gran presión impositiva”, dijo Aníbal Tortoriello.

Además, explicó que el 30% de la fruta que no va a Rusia, no es de primera y no es fácil acomodar esta calidad en mercados más exigentes” y aclaró que “esta fruta es muy difícil de colocar por su calidad, dónde, además, el Alto Valle, por tener este tipo de cliente bajó la calidad del producto”.

“Estoy hablando para ver que se puede hacer”, puntualizó el diputado nacional de JxC.