Violencia de género: Viedma ya tiene su primer bar “seguro”

(ADN).- Libeerarte será el primer local gastronómico en aplicar la ordenanza 8624, sancionada por el Concejo Deliberante para que bares, restaurantes y boliches sean identificados como espacios seguros y libres de violencia.

La iniciativa surgió en 2021 impulsada por la Presidenta del Concejo Deliberante, Maricel Cévoli, y propone colocar cartelería en los baños de los locales gastronómicos, donde a través de una palabra clave, referida a un trago, la víctima puede acercarse a la barra y solicitar ayuda.

“Celebro que un espacio gastronómico como Libeerarte haya demostrado compromiso por esta norma. Agradezco a Carolina Luberti y Daniela Ferrari, por su interés para desarrollar la propuesta allí y querer acompañar, en un momento tan crítico como es una situación de violencia inesperada; a quienes puedan sufrirla, brindándole la ayuda necesaria”, expresó Cévoli.

Además, agregó: “Cuando una cita no resulta ser lo que deseabas, no hablamos simplemente de que no me gusta la persona con la que me voy a encontrar; tiene que ver con que sus gestos y actitudes muchas veces promueven situaciones de violencia y, quienes acuden a ese encuentro, se ven en una situación desesperante y necesitan ayuda y acompañamiento para poder salvar la situación”.

La norma, surgida originalmente en Gran Bretaña y que ya funciona en algunos puntos del país, busca lograr que, a través de la mención de una determinada palabra/trago, se pueda desenmascarar una situación de peligro, logrando así que la persona en dicha circunstancia cuente con una posibilidad más para poner fin a su estado de peligrosidad y prevenir un potencial hecho de violencia.