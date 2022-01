Playas Doradas ya cuenta con su planta cloacal de vuelco 0

(ADN).- La gobernadora Carreras inauguró hoy el Plan Director de Desagües Cloacales de Playas Doradas, una obra del Plan Castello que garantiza un servicio para los próximos 20 años beneficiando a más de 10.000 habitantes.

Acompañada por el Intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, la mandataria presidió el corte de cintas de la obra que permitirá colectar, conducir y tratar el 100% de los afluentes cloacales a través de la modalidad de vuelco cero, reutilizando los líquidos tratados en riego productivo.

“Es un orgullo de formar parte de un proyecto político de continuidad, que sostiene las obras a lo largo de los años”, resaltó Carreras y destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad, incluso con dos gestiones diferentes: “Esta obra se empezó con el intendente Nelson Iribarren, luego hubo un cambio de signo político y se continuó. Esto habla de lo importante que es tener una visión respecto de quién es el destinatario de la obra: los vecinos, vecinas y las familias que ya eligen vivir en este lugar paradisíaco”.

Recordó que tiempo atrás el ex gobernadora, Alberto Weretilneck, ya había inaugurado la obra de gas en la localidad, lo que “demostró la voluntad del Estado provincial de traer los servicios que eran necesarios para el crecimiento de esta región”.

La planta de tratamiento consiste en un sistema de lagunas facultativas, primarias y secundarias, divididas en dos trenes para ponerse en servicio conforme a la demanda, y la fluctuación de caudales en temporada de verano e invierno.

Fue financiada con fondos del Plan Castello con una inversión provincial de $258.095.688 a través de la empresa contratista Oriente Construcciones ECA S.A UTE.

El ministro de Obras y Servicio Públicos, Carlos Valeri, destacó que esta es la 17° obra del Plan Castello que se inaugura. “Una más del plan de saneamiento, cuidado y preservación del agua en diferentes puntos de la provincia, junto con la planta de Las Grutas”.

Valeri felicitó al DPA que “diseñó y ejecutó la obra” y al equipo de ARSA que administrara la planta de ahora en adelante. “Es un proyecto muy bueno que tiene un sistema de lagunas que no requiere prácticamente mantenimiento, el líquido que sale totalmente tratado va a parquizar y generar una forestación, y lo más importante es que no hay un solo lote que no tenga servicio de cloacas en frente”.

El superintendente del DPA, Fernando Curetti, recordó que “venimos hace una semana de inaugurar una obra importantísima en Cipolletti para el cuidado del río, y en este caso tenemos una obra estratégica para un punto turístico tan importante”.

“El Plan Castello, que fue tan discutido, está demostrando que está cumpliendo con las obras. En una época donde había una retracción importante en todo el país, en Río Negro se mantuvo el desarrollo y crecimiento a través de este Plan”, remarcó.