Más de 400.000 chicos ya se inscribieron al PROGRESAR

(ADN).- La beca alcanza a todas y todos los jóvenes de 16 y 17 años que asisten a la escuela, al tiempo que permitirá revincular a quienes dejaron de ir. El monto es de $5.677, se anualiza en 12 cuotas e incluye un plus de conectividad y su duración es de un máximo de 2 años.

El número de inscriptos ya alcanzó a 400.000 chicas y chicos de 16 y 17 años para la ampliación del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) que tiene como condición la matriculación escolar, la asistencia regular y el rendimiento académico. De los mismos, 382.000 asisten actualmente a la escuela; mientras que 18.000 retomarán sus estudios con esta beca.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo con respecto al programa que “es una política educativa que amplió y protegió los derechos de las chicas, los chicos y sus familias en la Argentina”.

Los aspirantes tienen tiempo de inscribirse hasta el 31 de enero de 2022, en el sitio web de Progresar. Los requisitos para aplicar a la beca son: tener entre 16 y 17 años; ser argentino nativo o con una residencia en el país no inferior a dos años y que el ingreso del grupo familiar al que pertenece la o el estudiante no supere tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil. El monto de la beca es de $5.677, se anualiza en 12 cuotas e incluye un plus de conectividad y su duración es de un máximo de 2 años.