“La clave del acuerdo con el FMI está en el tipo de cambio”

(ADN).- La AGENCIA PACO URONDO dialogó con el economista Claudio Scaletta sobre las negociaciones que Argentina lleva adelante con el FMI. ¿Existe la posibilidad de un acuerdo que permita crecimiento con inclusión social?

Periodista: Primera pregunta, al hueso: ¿Se puede no arreglar con el FMI? ¿Qué implicaría para el país?

Claudio Scaletta: En cualquier negociación de este tipo hay una relación de poder entre los actores. En este caso, Argentina no tiene ningún poder contra el FMI. Nada, cero. Podría tener algún poder si patea el tablero y se une con alguna potencia por fuera del FMI. Pero eso no existe porque todas las potencias son parte del FMI, como China, por ejemplo. Por eso, por más antipático que sea, no es una posibilidad cierta no acordar, porque tendrías una salida de dólares o una dolarización de activos, no tendrías ningún tipo de financiamiento internacional, tendrías una corrida, una devaluación, que te llevaría a una recesión económica, etc. No acordar es el peor escenario posible, aunque nos parezca que el FMI sea lo peor. Yo tampoco quiero al FMI en el país pero no hay otro escenario.

P: ¿Qué es el FMI?

CS: El FMI le impone a los países que diseñen una determinada política económica. Pero no es solo eso. Les impone una determinada distribución entre el capital y el trabajo, que es una cosa que no siempre se dice explícitamente. Esto me parece clave y no siempre está presente en los debates. ¿Cuál es la herramienta? El tipo de cambio (el valor del dólar). Después, el tercer elemento que pide el FMI es un alineamiento geopolítico específico. Tenés que alinearte con la política exterior de Estados Unidos, que es el país que tiene un 16% de las acciones del FMI y cuenta con poder de veto. Todo eso es el FMI. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué conviene más? ¿Todo eso o no arreglar? No arreglar es la peor opción económica en nuestro contexto político.

P: ¿Qué rol tiene China en el FMI?

CS: Tiene menos peso que Estados Unidos y Europa. Pero hay otra cuestión: China no te presta si vos no arreglaste antes con el Fondo. China es un miembro más y actúa de ese modo. Está claro que nos dejaron una deuda horrible. Pero no podemos decir que no es legal. No tenemos alternativa.

P: A veces se vuelve sobre la salida de la crisis 2001-2002 y se habla del default de aquellos años, que antecedieron muchos años de crecimiento. Sin embargo, no se aclara que Argentina nunca entró en cesación de pagos con el FMI.

CS: Al FMI siempre se le pagó. Se estuvo en default con los privados, no con el Fondo. Hubo un acuerdo para postergar vencimientos pero nunca se entró en default. Después, cuando se pudo, se le pagó al FMI toda la deuda para justamente sacarse de encima todo lo que implica el FMI que hablábamos antes. Por eso fue tan resistido por la derecha ese pago cash. Hoy no podemos hacer eso, porque no tenemos esa plata.

P: Entonces, va a haber un arreglo. ¿Cómo será? ¿Puede permitirnos crecimiento con inclusión social, como pide el Gobierno?

CS: No va a incluir más plazos que 10 años ni van a bajar las sobretasas. Pero tampoco nos van a exigir un programa de ajuste estructural, porque no hace falta en Argentina, porque ya hay un ajuste sobre el trabajo muy potente y no hay un Estado tan grande sobre el cual avanzar. El FMI nos va a pedir metas de déficit relativamente flexibles. Ese acuerdo nos sirve porque nos va a permitir patear los vencimientos, que es lo que necesitamos inmediatamente. Después vemos.

P: ¿La estrategia, entonces, sería postergar plazos para luego pagar con superávit en la balanza comercial, a partir de hacer crecer mucho las exportaciones?

CS: Hoy, el país necesita ganar tiempo por la delicada situación macro. Después, se pueden refinanciar los pagos o pagar con el excedente de la cuenta corriente. Pero para hacer crecer las exportaciones se necesitan inversiones y tiempo, no va a ser de un día para el otro, más allá de todo lo que se está haciendo para lograrlo.

P: Supongo que el acuerdo incluirá un plazo de gracia. Ahora: ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio? ¿Dejará el FMI que el Banco Central siga interviniendo para evitar una devaluación? Si no es así: ¿un programa de crecimiento puede soportar otra devaluación brusca?

CS: La clave de la negociación está ahí, no está en los supuestos cambios estructurales ni en la reducción del déficit. Está en cuál va a ser el nivel del tipo de cambio. Si fuera el negociador estaría preocupado por ese ítem. Por eso es importante tener un plan de estabilización claro. Argentina no puede tener una inflación del 50% anual. Porque esto termina en una dolarización y todo el mundo la va a apoyar. Porque la gente quiere estabilidad, aunque dure un par de años.

P: ¿La clave está en evitar una nueva devaluación?

CS: La clave está en qué nivel queda el tipo de cambio. Esa es la discusión de fondo, no en cuánto se va a reducir el déficit fiscal.