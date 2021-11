Scavo busca “cambios” en la noche viedmense

(ADN).- La concejal de JxC se refirió a lo ocurrido este último fin de semana cuando un grupo de jóvenes quedó afuera de una fiesta por la cual habían pagado entre 900 y 1200 pesos. Scavo adelantó que busca modificar la ordenanza que regula la noche.

“Los menores de edad no están habilitados para ingresar a locales bailables por una ordenanza arcaica y retrograda que pretendemos modificar” reclamó la edil y adelantó que “esta semana mantendremos reuniones con dueños de diferentes boliches y también buscaremos convocar a jóvenes y padres, con el propósito de evaluar las mejores alternativas”.

Scavo referenció lo ocurrido este fin de semana en Viedma y señaló “nuestros jóvenes pasaron un pésimo momento este sábado cuando intentaron ingresar a una fiesta, con entradas adquiridas con anterioridad”. La concejal detalló “los jóvenes compraron sus entradas a un costo que rondó entre los 900 y 1200 pesos, concurrieron a la hora indicada y sin embargo luego de estar durante más de 2 horas bajo la lluvia, muchos de ellos no pudieron ingresar”.

“Existen dos cuestiones a destacar, la primera es que muchos de los adolescentes son menores de edad y si bien los habilitamos a poder votar, manejar un vehículo o realizarse un aborto les impedimos poder salir a bailar, esto genera la realización de fiestas clandestinas, sin ningún tipo de control, asistencia o medidas básicas de seguridad”. Y agregó “lo segundo es que este finde muchos fueron estafados”. La concejal agregó “los jóvenes sumaron casi 20 meses sin poder salir por una cuarentena eterna que parecía no tener fin y cuando los habilitamos se encuentran con un mar de imposibilidades y mentiras, absolutamente decepcionante”.

La concejal adelantó que está tomando contacto con los dueños de boliches con la intención de concretar en los próximos días una reunión con el propósito de modificar la ordenanza existente y dejar de mirar para otro lado, indicó “no hablar del tema no hace que deje de existir, debemos hacernos cargos de lo que sucede en Viedma con los adolescentes, los dejamos a la deriva, no los escuchamos y no les brindamos espacios seguros para la diversión”.

“La intención es hacernos cargo de lo que está pasando, los chicos hoy por hoy si no tienen 18 años no pueden ingresar a los boliches, y no es que nuestros chicos no salen, surgen las fiestas clandestinas o lo que ocurrió este sábado donde muchos chicos fueron estafados por un grupo de personas que organizó y vendió previamente entradas, los mantuvo durante dos horas bajo la lluvia y finalmente no pudieron ingresar”.

Comentó además “son jóvenes, quieren divertirse, quieren pasarla bien, pero la verdad es que está bueno que sea en un lugar cuidado, contenido y que todos estemos contentos y conformes: ellos pasándola bien y los padres tranquilos de saber que están en un lugar habilitado para tal fin. Hoy por hoy esto no sucede y parece que estamos haciendo como que no pasa y pasa”.

“La alternativa no es que los chicos no salgan más sino que salgan pero de una manera ordenada y más contenida para que todo sea más armónico” finalizó Scavo.