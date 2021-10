“Hay radicales desteñidos que se están pintando de verde”

(ADN). – “Nuestro espacio acompaña la candidatura de Aníbal Tortoriello, el candidato de Juntos por el Cambio y lo hacemos convencidos de que Rio Negro tiene la oportunidad de aportarle al país un diputado que defienda la provincia y su gente como prioridad”, destacó Walter Carrasco, referente del sector que acompañó a Germán Jalabert, en las elecciones PASO de JxC, a la vez que manifestó que «hay radicales bastante desteñidos que se están pintando de verde”.

Carrasco, vicepresidente de la UCR, agregó que «sabemos que nuestro adversario es el kirchnerismo y sus políticas que a menos de dos años de gestión demostraron que fracasaron, como así también el gobierno provincial alineado al gobierno de Alberto Fernández, aunque quiera maquillarse en la campaña».

Señaló además que en la última reunión del Comité Central, en Viedma, todo el partido se comprometió acompañar a Juntos por el Cambio, como así también los comités locales.

En declaraciones a Radio Nacional de esta capital y en referencia a las declaraciones de Aníbal Tortoriello, sobre dirigentes de la UCR consideradas «agraviantes», por el radicalismo, Carrasco aclaró que «ese poncho no me cabe, es como si cada vez que escucho decir que todos los políticos son corruptos, me hiciera cargo. Yo no me hago cargo de eso. Cada uno sabe como actúa, pueden decir muchas cosas del radicalismo. Yo tengo la conciencia y las manos limpias y puedo caminar por cualquier lado. Bajo ningún punto me sentí agraviado y los que se sintieron agraviados, deberían preguntarse por qué se sienten tocados. La verdad es que es una excusa para no trabajar. Hay un sector del radicalismo cooptado por JSRN, esta semana se pasó el Intendente de Darwin y hay gente con intereses creados en el gobierno. Hay radicales bastante desteñidos que se están pintando de verde”, expresó el vicepresidente de la UCR.