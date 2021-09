Bullrich en Cipolletti: “La gente me pide como Presidenta”

(ADN).- La presidenta del PRO nacional bajó a Río Negro para acompañar la candidatura de Torotoriello que se medirá el próximo domingo 12 en las PASO de Juntos por el Cambio.

La dirigente nacional se encuentra de gira por todo el país acompañando a los candidato del PRO que competirán en la Primarias. En Río Negro, desembarcó en Cipolletti para apoyar a Tortoriello que se jugará su candidatura a diputado contra dos listas encabezadas por radicales.

En diálogo con el medio local LM Cipolletti dijo que “mucha gente me pide como Presidenta, pero no hay que adelantarse, ahora hay que concentrarse en esta campaña. Eso es lo más importantes”. También remarcó que desde el sector que lidera, encabezado en la provincia por Tortoriello, buscan pelear por una Argentina en la que vale trabajar y esforzarse, “no se puede seguir con una sociedad que tenga empleo público y planes sociales, y no producción. Eso es lo que me pide la gente, un país de clase media”, relató.

Consultada por la elección del cipoleño para encabezar la lista amarilla enfatizó que se trata del “presidente del partido”, que viene del mundo privado, “sabe cómo manejar una empresa, él puede manejar una provincia con diversidad productiva como es Río Negro con eficiencia, trasparencia y hacerla crecer” y con esas palabras lo lanzó a la pelea por el 2023 “proyectamos la posibilidad de gobernar la provincia”.