La chapa patente del vicegobernador no pasó inadvertida. Comienza con las letras AC y finaliza con AW. «Lo busqué a propósito» dijo el dirigente roquense ante las bromas que surgieron al verlo llegar a un evento oficial. Está claro que se referencia en las iniciales de la Gobernadora y el presidente de partido, pero no explicó si era en ése orden, a la inversa o que el orden de los factores no altera el producto.

