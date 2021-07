Tiempo de candidaturas. ADN

Presentadas las alianzas electorales el miércoles pasado, se abre el tiempo de las candidaturas. La Justicia electoral recibió el pedido de inscripción de Juntos Somos Río Negro, con JSRN y el MPP; el Frente de Todos, PJ, Kolina, FG y RIO; Juntos por el Cambio, la UCR, PRO y la CC-ARI y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) integrado por la Izquierda Socialista, el Partido Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido de los Trabajadores Socialistas.

Se conformó de esta manera la oferta electoral de los rionegrinos para concurrir a las urnas, primero en las PASO, el 14 de septiembre y a las generales para votar por diputados nacionales el 24 de noviembre.

Se abre ahora la etapa de la designación de candidaturas donde las alianzas proponen a sus nominados, un tarea que concluiría –según se estima- con consensos y acuerdos porque en este contexto de pandemia los partidos políticos tienen poco margen para el proselitismo e instalar en la sociedad, como tema de atención, concurrir a votar. Además de esta manera las alianzas que no tengan internas no dividirán su voto y tienen chances de estimar su posicionamiento electoral.

JSRN se adelantó y a tres días de presentar la alianza en la Justicia acordó la lista de candidatos como una manera de disciplinar y establecer sin demoras los ejes de la campaña que son dos: la relación del gobierno nacional con vistas a colocar otro rionegrino de Juntos en el Congreso y la marcha del gobierno provincial, que necesita de esa vinculación para financiamiento y obras.

Nominó a Agustín Domingo en primer lugar como diputado nacional y a Mercedes Ibero, en segundo término. De esta manera sintetiza con Domingo, su experiencia en el Ejecutivo y su especialidad en economía y en Mercedes Ibero, la representación de la lucha del gobierno contra el Covid. Es la que mejor mide en imagen y conocimiento en la provincia frente a los números que las encuestas le conceden al barilochense, donde sin dudas la tracción de esta fórmula la tendrá la médica sanitaria.

Acompañan los legisladores Lucas Pica, de Cipolletti, Alto Valle Oeste y Marcela Ávila, de Villa Regina, representando al Alto Valle Este.

En el Frente de Todos, como es de estilo en el peronismo, ya se presentaron a la Junta Electoral de Provincial, en Viedma, tres pedidos de color para participar de las internas, si no hubiere acuerdos. El sorismo reservó el color celeste-blanco y verde; el sector de Martín Doñate, el azul y Convocatoria Río Negro-Hay 2023, el verde. La larga lista de pretendientes se achicó y hay esperanzas en el consenso con definiciones nacionales. El tema es dónde se ubica en esta mesa a “Convocatoria Río Negro-Hay 2023”.

De acuerdo a las informaciones recogidas por esta Agencia el acuerdo base sería –como ya adelantó ADN- el primer lugar para Ana Marks, funcionaria nacional de Bariloche (Doñate); el segundo para José Luis Berros, diputado de General Roca (Soria); el cuarto lugar y primer suplente (sin distinción de géneros) sería ocupado por un representante de la Liga de Intendentes, que podría recaer en Sergio Hernández, de Lamarque y el cuarto lugar (mujer) representante del Frente Grande.

Los intendentes juegan en este esquema, no solamente en juntar avales para cada candidato, en su mayoría responden a Martín Doñate, sino que además tienen en la presidencia del PJ a una representante de la Liga. Ese tercer lugar para los jefes comunales descarta cualquier otra pretensión de candidatos.

Juntos por el Cambio viene de un proceso escabroso para conformar la Alianza, que tiene su origen en las impugnaciones al candidato propuesto por la UCR, Gerardo Blanes, por tener vinculaciones con JSRN y el argumento de estilos y prácticas de la “vieja política”.

Estos enfrentamientos tienen su origen en la interna radical del 11 de abril, donde perdió la lista blanca, roja y negra, de buenas relaciones con el PRO y el ARI. En realidad sucedió lo que no pocos pronosticaban porque este sector denunció, en toda la campaña interna a la lista que triunfó, que estaba promocionada por el oficialismo. Se abrió una herida difícil de sanar.

Finalmente se inscribió la Alianza JxC no sin antes tener que intervenir las autoridades nacionales de cada partido. Lo que viene no será tampoco fácil y basta remitirse a las declaraciones públicas de ambos sectores luego del acuerdo.

Pero en política todo es posible. El radicalismo puso a funcionar una nueva estrategia que quite argumentos de veto al candidato de la UCR y rápidamente surgió el nombre de Mario De Rege y estaría buscando una mujer del PRO para acompañarlo. El viedmense fue mencionado en abril, en tiempos electorales de internas, para esa nominación con el acompañamiento del extinto Yamil Direne al frente del partido. Siempre estuvo presente esta idea y luego surgió la propuesta a Blanes, con la intención también de armar un bloque de la UCR, en el parlamento provincial, un tema que generó dudas ya que si el roquense dejaba JSRN para presentar a JxC debía incorporarse al espacio de Juan Martín.

De Rege alinea y deja poco margen a los radicales opositores a la conducción oficial para no votar a un candidato de su partido, insospechado de acuerdos con JSRN. En el PRO hay dos candidatos, su presidente Aníbal Tortoriello y el abogado de General Roca, Nicolás Suárez Colman, mientras que en el ARI, no hay postulaciones públicas pero se nombra a Javier Acevedo y Daniela Agostino.

No pocos vaticinan que en una elección interna el ex intendente de Cipolletti, tiene posibilidades dado su asentamiento territorial, pero le divide votos Suárez Colman, en la misma región. Para no atomizar este esquema el ARI acordaría no presentar candidatos.

La interna con cuestiones políticas y personales hasta el momento cerraron la posibilidad de un acuerdo entre los partidos de JXC. ¿Quién pescará mejor en el río revuelto? La alianza no puede perder de vista el objetivo de defender una banca en la Cámara Baja del Congreso.

La izquierda en Río Negro definió a sus candidatos la semana pasada, en un plenario en Cipolletti, donde el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, propuso que Magui Díaz y Jorge Paulic, sean los candidatos para competir en las internas de la izquierda.