«Nuestro candidato votará con la UCR y el interbloque de JxC»

(ADN). – «Nuestro candidato votará con la UCR y el interbloque de Juntos por el Cambio», en la Cámara de Diputados, dijo a ADN, María Angeles Dalceggio, titular del Comité Central de Río Negro, al responder a los cuestionamientos del PRO que vinculan a Gerardo Blanes, propuesto como precandidato radical, con Alberto Weretilneck y JSRN.

Anibal Tortoriello, presidente del PRO en Río Negro, propuso como condición para firmar el acta de constitución de la alianza Juntos por el Cambio, a que los candidatos para las próximas elecciones nacionales sean afiliados de los partidos que integran la coalición, iniciativa que fue entendida como proscriptiva y direccionada al radical roquense, por integrar el bloque de legisladores provinciales de Juntos.

De esta manera fracasó el sábado la firma del acta de constitución de JxC en Río Negro, que deberá ser presentada el miércoles, al rechazar la UCR y la CC-ARI la moción del exintendente de Cipolletti.

«No me parece aceptable», indicó Dalceggio en referencia a la propuesta de Tortoriello y agregó: «no me gusta que me apuren». Señaló que hay que trabajar por el consenso en un marco democrático y reiteró que el candidato radical integrará el bloque de la UCR y el interbloque de JxC.

Suárez Colman

También el precandidato a diputado nacional por el PRO, Nicolás Suárez Colman, criticó la actitud excluyente de Tortoriello y dijo que el ex intendente cipoleño «está muy empecinado» y en sentido contrario afirmó que «debemos trabajar para conformar una alianza lo más amplia posible, con todos adentro».

El abogado de General Roca, confió a ADN que mantuvo una conversación con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre este tema, quien le manifestó «que había conversado con Rafael Cornejo, titular nacional de la UCR», para destrabar la constitución de la alianza en Río Negro.

Suárez Colman reiteró su propósito de competir por la candidatura a diputado nacional del PRO, «en las PASO si es necesario», dijo y destacó que «tampoco puede ser que Tortoriello quiera ser presidente del Partido, candidato a diputado y candidato a gobernador en el 2023».